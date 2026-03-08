ELECCIONES

“Es nuestro momento de gobernar”: Paloma Valencia exalta a sus compañeros tras ganar la Gran Consulta

Valencia hizo un homenaje a Miguel Uribe y anunció las primeras acciones que tomará frente al sistema de salud si se convierte en presidenta.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 8:08 p. m.
Paloma Valencia arrazó en la Gran Cran Consulta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por la Vida con más de 2.890.287 votos, según el 82,86 % de las mesas informadas por la Registraduría, apareció en la tarima sobre las 7:40 de la noche de este domingo 8 de marzo y, tras interpretar el Himno Nacional de Colombia, se dirigió a sus electores.

Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Le agradeció a Dios y a los colombianos por escoger su nombre. “Haré honor a ese voto, trabajaré con disciplina, entusiasmo, como lo he hecho siempre. Ganaremos juntos la Presidencia. Avanzaremos”, dijo. La acompañaron en la tarima Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, entre otros.

“Agradezco al presidente Álvaro Uribe. Él, para mí, es una certeza de que la política sí logra transformar el país. Él dejó una huella y yo pretendo seguirla. Claro que los tiempos cambian”, afirmó.

Agradeció al Centro Democrático, su partido político, a alcaldes, concejales, diputados y a toda la militancia. “Es el partido, sin duda alguna, más fuerte de Colombia. Me siento orgullosa”, destacó.

Valencia dijo que dio el primer paso hacia la Colombia que tiene en su corazón y honró la memoria de Miguel Uribe Turbay, a quien llamó “mártir”. Él —según dijo— “nos duele en el corazón todos los días, desde que lo asesinaron. Miguel, aquí estamos pensando en ti, empeñados en que tu muerte no sea una más”, manifestó.

Vives en nuestra memoria, eres una viva esperanza que nos invita todos los días a seguir adelante. Eres una inspiración para mi vida. “Que viva Miguel”, exclamó

Se declaró mujer de provincia, educada entre los libros y las montañas. “Hoy, siento un profundo dolor porque mis compatriotas sufren el flagelo de la violencia. Los veo agobiados y me duele”.

Y a renglón seguido se despachó contra la política de paz del Gobierno Petro. “Vamos a acabar la paz total para imponer la seguridad total”, anunció.

Habló de la crisis de la salud en Colombia y dijo que le duele la situación por la que atraviesan los colombianos. “Detendremos este terremoto y, con medidas inmediatas, compraremos los medicamentos”, adelantó.

Plamo Valencia, la ganadora de la Gran Consulta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Exaltó los más de cinco millones de votos de la Gran Consulta. Habló del apoyo al sector informal de Colombia, al sector empresarial, entre otros. “Les aseguro que no vamos a dejar a ni un solo colombiano, ni a ningún adulto mayor, ni a ninguna niña por fuera de una nación justa. Todos serán tenidos en cuenta. Todos harán parte de nuestro proyecto de transformación”, destacó.

Valencia arropó a todos sus compañeros de la Gran Consulta. Exaltó el papel de Mauricio Cárdenas. “Mauricio, tu ejemplo nos inspira a gobernar sabiendo, a no improvisar, a buscar a los mejores”, le dijo.

Igual hizo con David Luna y con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. “Es, sin duda, el mejor que ha tenido Colombia en toda su historia. Rescató a Bogotá del caos de Petro, como rescataremos el país. Enrique, nos enseñaste que los bienes públicos deben estar en lugares dignos para todos”, dijo.

También se refirió a Aníbal Gaviria. “De él me inspira su constante lucha por construir un país desde las regiones”, manifestó Valencia.

De Vicky Dávila dijo: “Esta es la mujer valiente. Esta es la mujer que, en su búsqueda por la verdad, nos representa a todas las mujeres de Colombia. Vicky, eres la periodista que denuncia, que destapa, la guerrera, estás dispuesta a darlo todo. Vicky, tu ejemplo, tu vida es el ejemplo que nos muestra que el empeño, la disciplina, son el resultado del triunfo. Talento es lo que ha brillado en todos estos años”.

Exaltó la capacidad de las propuestas de Juán Manuel Galán. “Tu padre, Luis Carlos Galán, desde el cielo, sonríe”, le manifestó Valencia.

Paloma Valencia, Juanto a Juan Daniel Ovideo y Juan Manuel Galán. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sobre Juán Daniel Oviedo, Valencia también se refirió. “Tengo que hacerle un reconocimiento muy especial: superó el millón de votos. Hiciste una campaña en flota, nos dio envidia a todos, viviendo en Soacha, con austeridad por este país. Tu viva conmueve, mueve. Eres libre y perfecto tal y como eres”, manifestó.

El público aplaudió y gritó: “Vice, vice”. “¡Que viva Juán Daniel Oviedo”, expresó Paloma Valencia.

