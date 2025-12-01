Suscribirse

Confidenciales

Daniel Briceño renuncia al Concejo de Bogotá: “Me retiro con tranquilidad”

Briceño competirá en las elecciones legislativas del 2026.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 1:11 a. m.
Daniel Briceño, concejal de Bogotá. | Foto: NICOLÁS LINARES

Daniel Briceño notificó al Concejo de Bogotá que abandona su curul a partir del 4 de diciembre.

El anuncio lo realizó a través de una carta en la que agradeció a los funcionarios públicos y servidores que lo acompañaron durante su gestión.

“El Concejo fue mi lugar de trabajo durante más de nueve años, primero como profesional universitario, luego como asesor y posteriormente como concejal, y siempre ocupará un lugar especial en mi vida profesional y personal”, se lee en la misiva.

Contexto: Daniel Briceño deja claro que no está inhabilitado para aspirar al Congreso. Estos son los motivos

De igual manera, mostró su gratitud por los ciudadanos que le confiaron su voto: “Representarlos como su concejal ha sido uno de los mayores honores de mi vida”.

De acuerdo con Briceño, se retira de la corporación con la tranquilidad del deber cumplido y con la convicción de haber trabajado cada día por honrar la responsabilidad de defender el interés ciudadano y los recursos públicos.

Él se concentrará en su campaña política para llegar al Congreso en 2026 a través del partido Centro Democrático.

