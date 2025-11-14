Expresidente Álvaro Uribe confirmó al concejal Daniel Briceño como cabeza de lista a la Cámara por el Centro Democrático en 2026

En medio de la presentación del conversatorio virtual ¿Por qué Colombia se está quedando sin medicamentos? que realizó el expresidente Álvaro Uribe el jueves de esta semana, al parecer, quedó oficializada la candidatura del actual concejal de Bogotá, Daniel Briceño, a la Cámara de Representantes, como cabeza de lista por su partido.

Conversatorio: ¿Por qué Colombia se está quedando sin medicamentos? https://t.co/tg1nX9V9yc — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 14, 2025

Sin que Briceño lo hubiera confirmado antes, el expresidente lo presentó ante la audiencia como cabeza de lista por el Centro Democorático.

“Me da muchísimo gusto que nos acompañe Daniel Briceño, un gran concejal de Bogotá y que es el cabeza de lista a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá. Tiene una gran capacidad de estudio y es un gran investigador”, dijo el expresidente.

Hasta ese momento, todavía no se había confirmado cómo iba a quedar conformada la lista a la Cámara por el partido para las elecciones legislativas del 2026.