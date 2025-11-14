Confidenciales
Expresidente Álvaro Uribe confirmó al concejal Daniel Briceño como cabeza de lista a la Cámara por el Centro Democrático en 2026
La confirmación se dio durante la presentación de un foro virtual sobre el sistema de salud que citó el expresidente el jueves de esta semana.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En medio de la presentación del conversatorio virtual ¿Por qué Colombia se está quedando sin medicamentos? que realizó el expresidente Álvaro Uribe el jueves de esta semana, al parecer, quedó oficializada la candidatura del actual concejal de Bogotá, Daniel Briceño, a la Cámara de Representantes, como cabeza de lista por su partido.
Conversatorio: ¿Por qué Colombia se está quedando sin medicamentos? https://t.co/tg1nX9V9yc— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 14, 2025
Sin que Briceño lo hubiera confirmado antes, el expresidente lo presentó ante la audiencia como cabeza de lista por el Centro Democorático.
“Me da muchísimo gusto que nos acompañe Daniel Briceño, un gran concejal de Bogotá y que es el cabeza de lista a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá. Tiene una gran capacidad de estudio y es un gran investigador”, dijo el expresidente.
Hasta ese momento, todavía no se había confirmado cómo iba a quedar conformada la lista a la Cámara por el partido para las elecciones legislativas del 2026.
Y, según conoció SEMANA, del Concejo de Bogotá, el único cabildante de esa agrupación política que saldría para el Congreso es Briceño, pues el resto de sus copartidarios en la política distrital todavía no contarían con un aval o invitación del partido para escalar a una de las curules en el legislativo nacional.