Uribe hace delicada denuncia sobre presunta injerencia del ELN en las elecciones presidenciales: salpicó a Cepeda

El expresidente Álvaro Uribe hizo una delicada denuncia esta mañana de viernes, 12 de junio, a pocos días de que en Colombia se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De acuerdo con el exjefe de Estado, comunidad de Arauca confirmó presunta injerencia del ELN en medio del proceso electoral, más exactamente en la primera vuelta que se llevó a cabo el pasado 31 de mayo.

Álvaro Uribe contó por qué la campaña presidencial de Iván Cepeda “ha sido tan mala”

En su denuncia, Uribe salpicó al candidato del petrismo Iván Cepeda.

“Comunidad araucana confirma que el ELN decomiso cédulas de muchos votantes en zonas rurales, 3 días antes de la primera vuelta y llenó las planillas donde hizo aparecer que todos votaron por Cepeda en varios lugares del departamento”, dijo puntualmente Uribe a través de su cuenta en X.