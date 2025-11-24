El concejal Daniel Briceño respondió a la solicitud presentada en su contra ante el Consejo Nacional Electoral en la que se consulta sobre una posible inhabilidad para aspirar al Congreso de la República en las elecciones de 2026.

Briceño ha ejercido como cabildante en los años recientes y se alista para aspirar a la Cámara de Representantes como posible cabeza de lista del Centro Democrático por Bogotá para los comicios del próximo año.

“No existe una inhabilidad. Es falso que yo tuviera que renunciar un año antes de la elección, porque esa inhabilidad está dada para los servidores y funcionarios públicos que ejecutaron recursos públicos y que ejercen algún tipo de autoridad civil, político o militar”, aclaró el concejal en conversación con SEMANA.

Ese apunte se da en respuesta a la solicitud de consulta radicada ante el CNE por el abogado Óscar David Benavides, en la que el jurista le preguntó al tribunal electoral si el cabildante puede renunciar a su curul en el Consejo de Bogotá sin que esto constituya una inhabilidad.

“He puesto en conocimiento de las autoridades electorales, es decir, ante el Consejo Nacional Electoral, que el Centro Democrático viene promoviendo como cabeza de lista a la Cámara por Bogotá a alguien que no puede ser elegido. Según el artículo 179.8 de la Constitución Política Colombiana es claro que nadie que haya ejercido autoridad política dentro del año previo a la elección puede llegar al Congreso de la República, además el Consejo de Estado lo ha reiterado una y otra vez los Concejales ejercen autoridad política”, opinó el abogado Benavides al presentar el proceso.

No obstante, el concejal dejó claro que, como aún no ha inscrito su aspiración, todavía está a tiempo de renunciar a su asiento en el Concejo. “Según el Consejo de Estado y varias disposiciones, los concejales y los diputados no estamos en esta categoría de funcionarios. Entonces, no tenemos que renunciar un año antes, sino que tenemos que desvincularnos del cargo, es decir, renunciar antes de la inscripción. En este momento no estoy inscrito como candidato a la Cámara de Representantes”, aclaró.

Además, Briceño señaló al abogado Benavides de estar buscando intereses políticos con ese proceso. “Hay conceptos del Consejo de Estado y de la Función Pública. Lo que sucede es que la persona que está denunciando quiere ser candidato a la Cámara por las negritudes y está tratando de hacer política sobre mi nombre”, comentó el concejal.