El expresidente Juan Manuel Santos calificó la paz total del presidente Gustavo Petro como un “desastre” y acusó al actual mandatario de legitimar a las bandas criminales dándoles un estatus político.

“Durante el proceso con las Farc nunca se bajó la guardia, nunca hubo cese al fuego, nunca hubo despejes, ni mucho menos se compartía con ellos la inteligencia del Estado. El Acuerdo que hoy cumple nueve años no fue un acuerdo para las Farc, sino un acuerdo para Colombia y sus víctimas y sigue siendo una hoja de ruta para resolver los problemas estructurales del país”, señaló Santos.

Esas declaraciones del expresidente tienen lugar en el marco de la conmemoración de los siete años de la implementación del Acuerdo de Paz, fecha en la que aseguró que los obstáculos en esa iniciativa han sido de cuenta de los problemas de la implementación.

Juan Manuel Santos. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Infortunadamente, durante los últimos siete años no ha habido una implementación adecuada por mezquindad política y por otras razones. Y esa es la explicación de lo que hoy está sucediendo. La pérdida de control territorial por parte del Estado y el recrudecimiento de la violencia que estamos viendo en los territorios”, indicó el expresidente.

Santos aseguró que los grupos armados que quedaron después de la firma son “bandas criminales” y “traquetos”. En ese punto, acusó al Gobierno de Gustavo Petro de legitimar a esas organizaciones dándoles un estatus político con las negociaciones de la paz total.

“Los resultados de la paz total, hasta ahora, han sido unas bandas criminales fortalecidas dedicadas al narcotráfico, al reclutamiento de menores, a asesinar firmantes, líderes sociales, y a manosear las instituciones colombianas. La paz total ha sido un desastre desde el principio y eso lo constatamos con las escalofriantes revelaciones hechas por Noticias Caracol”, consideró el exmandatario.

Ese informe periodístico dejó en evidencia los posibles vínculos de altos mandos de la fuerza pública, de la Dirección Nacional de Inteligencia y de Indumil con las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá.