Juan Manuel Santos y su repentino mensaje en X tras las elecciones: “Y otros quedarán con tusa”

A las 4 de la tarde se cerraron las urnas para escoger al nuevo Congreso de la República y a los candidatos de las consultas interpartidistas.

Minutos antes de que se cerraran las urnas, quien se pronunció al respecto a través de su cuenta en X fue el expresidente Juan Manuel Santos.

“Hoy algunos celebrarán y otros quedarán con tusa. Pero, pase lo que pase, el país gana. Cada vez que salimos a votar, Colombia gana. Gana la democracia. Gana la libertad de elegir. Que nuestros hijos y nuestros nietos nos vean participando, ejerciendo ese derecho con responsabilidad. Ese es quizás el mejor ejemplo que podemos darles”, dijo puntualmente el exmandatario en X.