Confidenciales

Juan Manuel Santos y su repentino mensaje en X tras las elecciones: “Y otros quedarán con tusa”

El exmandatario se pronunció esta tarde de domingo 8 de marzo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
8 de marzo de 2026, 4:12 p. m.
Juan Manuel Santos.
Juan Manuel Santos. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

A las 4 de la tarde se cerraron las urnas para escoger al nuevo Congreso de la República y a los candidatos de las consultas interpartidistas.

Minutos antes de que se cerraran las urnas, quien se pronunció al respecto a través de su cuenta en X fue el expresidente Juan Manuel Santos.

Llegó la hora de elegir: SEMANA presenta los resultados de las consultas y el Congreso en tiempo real

“Hoy algunos celebrarán y otros quedarán con tusa. Pero, pase lo que pase, el país gana. Cada vez que salimos a votar, Colombia gana. Gana la democracia. Gana la libertad de elegir. Que nuestros hijos y nuestros nietos nos vean participando, ejerciendo ese derecho con responsabilidad. Ese es quizás el mejor ejemplo que podemos darles”, dijo puntualmente el exmandatario en X.

Más de Confidenciales

Roy Barreras y Gustavo Petro.

Así reaccionó Roy Barreras a denuncia de Petro sobre supuestos tarjetones firmados en Cesar

Así fue el emotivo saludo de un sacerdote con Ingrid Betancourt y su madre.

Emotivo momento de un sacerdote con Yolanda Pulencio, la madre de Ingrid Betancourt, tras participar en la jornada electoral

Logo Centro Democrático Mario Franco - Colprensa

Centro Democrático se pronuncia tras captura de uno de sus candidatos a la Cámara de Representantes

ELECCIONES 2026

Vicky Dávila llamó a los colombianos para que acudan a las urnas y voten la consulta: “Juntos tenemos que cambiar este país”

La esposa de Armando Benedetti, Adelina Covo, fue vista con un curioso atuendo.

El curioso atuendo con el que fue a votar la esposa de Benedetti; tendría mensaje político: ¿se va con el tigre o el jaguar?

El exvicepresidente Francisco Santos y los precandidatos Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Francisco Santos habló sobre cuál sería el “escenario ideal” tras conocerse el ganador de la Gran Consulta por Colombia: “Cambiaría el panorama”

"Benedetti es un Phd en compra de votos": Francisco Santos

“Armando Benedetti es un PhD en compra de votos”: Francisco Santos no se guardó nada sobre el Ministro del Interior

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se reunió en Miami con la congresista estadounidense María Elvira Salazar (izquierda) y el subsecretario de Estado Christopher Landau (Derecha).

Abelardo de la Espriella se reunió con María Elvira Salazar y Christopher Landau: “Con dos grandes amigos de Colombia”

Los presidentes se encontraron con Donald Trump en Doral, Florida

Bukele, Milei y Noboa llegan a cumbre organizada por Trump en la Florida

Noticias Destacadas