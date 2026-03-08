Llegó la hora de elegir: SEMANA presenta los resultados de las consultas y el Congreso en tiempo real

Los colombianos acudieron a las urnas este domingo, 8 de marzo, para elegir a sus próximos representantes. Se trata de un momento clave para el país en el que se definirán los candidatos que irán a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y los congresistas que harán las leyes del país durante los próximos cuatro años.

SEMANA presenta los resultados de esos procesos en tiempo real. Aquí están las votaciones de cada una de las tres consultas interpartidistas: el Frente por la Vida, la Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación y la Gran Consulta por Colombia. Además, la ciudadanía podrá ver los resultados y porcentajes de las elecciones al Congreso, tanto de Senado como la Cámara por Bogotá. Estos son los resultados.

COLOMBIA elige nuevo Congreso y vota consultas: apertura de la jornada electoral

SEMANA informa desde el lugar de la noticia sobre la apertura de la jornada electoral del 8 de marzo de 2026 en Colombia. Los ciudadanos eligen al nuevo Congreso de la República y votan las consultas presidenciales.

Siga el minuto a minuto de las votaciones

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: incautan $3.626 millones para compra de votos Siga el minuto a minuto de esta jornada electoral. Ir al artículo

