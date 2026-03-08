Andrei Roman, de AtlasIntel, le saca en cara a Daniel Coronell que acertó con la derrota de Claudia López.

Andrei Roman, CEO de la firma encuestadora AtlasIntel, le sacó en cara al periodista Daniel Coronell que acertó en su más reciente medición para SEMANA, en la que proyectó que la Consulta de las Soluciones, liderada por Claudia López, no iba a sacar más de 720.000 votos.

“Con la palabra“, escribió en la red social X, etiquetando a Coronell, quien cuestionó la última encuesta por no tener en cuenta la consulta de López, que con 118 respuestas a favor, no llegó al margen de error mínimo del 3% para ser incluida dentro de los resultados.

Efectivamente, la consulta de López solo obtuvo 613.200 votos de los casi 7 millones que sacaron las consultas en conjunto.

En su momento, SEMANA respondió a los cuestionamientos a las encuestas “sesgadas” de López, resaltando que aplaudía algunas porque proyectaban una votación cercana a los 2,5 millones de votos.

Candidata, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, su intención de voto en la Consulta de las Soluciones no pasaría de 720.000 votos. Según las encuestas que usted aplaude, obtendría 2,5 millones de votos. El próximo 8 de marzo, el país conocerá cuáles son las encuestadoras… https://t.co/3zeWLHmTVz — Revista Semana (@RevistaSemana) March 1, 2026

“Candidata, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, su intención de voto en la Consulta de las Soluciones no pasaría de 720.000 votos. Según las encuestas que usted aplaude, obtendría 2,5 millones de votos. El próximo 8 de marzo, el país conocerá cuáles son las encuestadoras que aciertan. Ni llamadas con Daniel Coronell a las 8:00 de la mañana ni campañas de desprestigio cambiarán el rumbo de los resultados. Informaremos siempre con veracidad y no nos dejaremos amedrentar ni por políticos ni por nadie", dijo este medio en su pronunciamiento.