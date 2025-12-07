Confidenciales
Daniel Coronell habría sido despedido, por segunda vez, de Univisión
La información trascendió en las últimas horas en los círculos periodísticos en Miami.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
El periodista Daniel Coronell, quien retornó a Univisión tras ser despedido en el 2020, habría sido retirado nuevamente de la mayor cadena de televisión hispana en Estados Unidos.
Fuentes aseguran que el motivo habría sido el negarse a publicar una información favorable al presidente Donald Trump.
Durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, el periodista Coronell, quien había sido un duro crítico de Trump, moderó su tono e incluso estuvo complacido de haber organizado un debate con el entonces candidato republicano, y que muchos demócratas criticaron por favorecerlo.