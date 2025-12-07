Daniel Coronell habría sido despedido, por segunda vez, de Univisión

El periodista Daniel Coronell, quien retornó a Univisión tras ser despedido en el 2020, habría sido retirado nuevamente de la mayor cadena de televisión hispana en Estados Unidos.

Fuentes aseguran que el motivo habría sido el negarse a publicar una información favorable al presidente Donald Trump.

Durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, el periodista Coronell, quien había sido un duro crítico de Trump, moderó su tono e incluso estuvo complacido de haber organizado un debate con el entonces candidato republicano, y que muchos demócratas criticaron por favorecerlo.