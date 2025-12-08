Univisión confirma la primicia de SEMANA: despiden a Daniel Coronell por segunda vez. Hubo “mutuo acuerdo”

El periodista Daniel Coronell, quien había retornado a la cadena de televisión estadounidense tras ser despedido en 2020, dejará su cargo como presidente de Noticias Univisión el próximo 31 de diciembre.

Así lo confirmó este lunes, a través de un comunicado, Televisa Univisión, empresa de medios y contenidos en español, al asegurar que la decisión se tomó de “común acuerdo” con el periodista colombiano.

La compañía agradeció a Coronell por estos dos años de trabajo al frente de la división de noticias y destacó que durante su paso por el cargo la programación se mantuvo entre las más confiables en Estados Unidos y con audiencias por encima de la competencia.

En reemplazo de Coronell se anunció el nombramiento de Leopoldo Gómez, quien asumirá el próximo 1.º de enero de 2026. El nuevo presidente de Noticias tiene una trayectoria de más de 20 años en la compañía.

Integró los equipos de noticias de Televisa y Univisión, esta última de donde salió el 14 de julio de 2023. “Volver a dirigir Noticias Univisión es como volver a casa. Incluso después de dejar la presidencia hace dos años, nunca me fui del todo; me mantuve cerca como analista sénior”, señaló Gómez.

Leopoldo Gómez agregó: “Me siento profundamente honrado de retomar este cargo y ayudar a guiar el continuo crecimiento y liderazgo de nuestro periodismo en Estados Unidos”.