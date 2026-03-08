“Vice, vice, vice”: el coro que se escuchó en el discurso de Paloma Valencia cuando habló de Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo es el fenómeno político de esta jornada electoral. El exdirector del Dane superó el millón de votos y quedó en segundo lugar en la Gran Consulta por Colombia.

Ese éxito lo puso en primera línea en los deseos de miles de personas que han planteado que debe ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

En su discurso, Valencia elogió ampliamente a Oviedo. “Tengo que hacerle un reconocimiento muy especial porque superó el millón de votos. Hiciste una campaña en flota que nos dio envidia a todos. Eres libre y perfecto como eres”.

La gente del público gritaba “Vice, vice, vice”. Valencia agregó ahí, en medio de la emoción de todos los presentes: “Tu ejemplo nos inspira. Amar lo diferente a escuchar, a darlo todo por Colombia”.