Juan Daniel Oviedo se convirtió en fenómeno electoral: quedó segundo en La Gran Consulta por Colombia, superando su votación para la Alcaldía de Bogotá

Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial de Con Toda por Colombia, sorprendió al convertirse en la segunda votación más alta de las consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo. Con cerca de un millón de votos, equivalentes a alrededor del 18 % de toda la participación, se consolida como una de las figuras que sale fortalecida de la jornada y como un actor con peso propio de cara a la primera vuelta presidencial.

Oviedo se convirtió en una figura reconocida desde el 2018, cuando fue nombrado director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Luego, con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, salió de su cargo y se lanzó a la Alcaldía de Bogotá, sin nunca haber intentado llegar a un cargo de elección popular.

A punta de firmas y con un grupo de cerca de 50 personas, el economista logró validar su candidatura, enfrentándose al favorito Carlos Fernando Galán. Pese a que no ganó, logró sacar más de 610.000 votos, lo cual lo convirtió en concejal de Bogotá y en una sorpresa electoral en su momento.

Luego de que el Concejo de Estado anuló la elección de Oviedo como concejal por una inhabilidad tras haber celebrado un contrato de arrendamiento con una entidad pública, salió del cabildo distrital a explorar una campaña presidencial, que terminó en su movimiento Con Toda por Colombia.

En desarrollo…