Elecciones 2026

Juan Daniel Oviedo se convirtió en fenómeno electoral: quedó segundo en La Gran Consulta por Colombia, superando su votación para la Alcaldía de Bogotá

El exdirector del DANE y candidato presidencial no ganó, pero sorprendió con la segunda mayor votación en todas las consultas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 6:56 p. m.
Juan Daniel Oviedo sorprendió en La Gran Consulta por Colombia
Juan Daniel Oviedo sorprendió en La Gran Consulta por Colombia Foto: Semana

Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial de Con Toda por Colombia, sorprendió al convertirse en la segunda votación más alta de las consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo. Con cerca de un millón de votos, equivalentes a alrededor del 18 % de toda la participación, se consolida como una de las figuras que sale fortalecida de la jornada y como un actor con peso propio de cara a la primera vuelta presidencial.

Oviedo se convirtió en una figura reconocida desde el 2018, cuando fue nombrado director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Luego, con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, salió de su cargo y se lanzó a la Alcaldía de Bogotá, sin nunca haber intentado llegar a un cargo de elección popular.

A punta de firmas y con un grupo de cerca de 50 personas, el economista logró validar su candidatura, enfrentándose al favorito Carlos Fernando Galán. Pese a que no ganó, logró sacar más de 610.000 votos, lo cual lo convirtió en concejal de Bogotá y en una sorpresa electoral en su momento.

Luego de que el Concejo de Estado anuló la elección de Oviedo como concejal por una inhabilidad tras haber celebrado un contrato de arrendamiento con una entidad pública, salió del cabildo distrital a explorar una campaña presidencial, que terminó en su movimiento Con Toda por Colombia.

Política

🔴 EN VIVO | Resultados elecciones 8 de marzo: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran votación al Senado

Política

Así es Tomás Rodríguez Barraquer, el discreto esposo de Paloma Valencia, quien ganó La Gran Consulta por Colombia

Política

Vicky Dávila envía mensaje a Paloma Valencia tras su triunfo: “En sus hombros está la defensa de la libertad y de la democracia”

Política

Roy Barreras gana la consulta del Frente por la Vida, pero su baja votación no le alcanza para competirle a Iván Cepeda en la izquierda

Política

El pobre resultado de la consulta de Claudia López: la exalcaldesa le ganó a Leonardo Huerta, pero con una muy baja votación

Nación

Elecciones en Colombia: estos son los beneficios y descuentos que puede aprovechar por haber votado este 8 de marzo

Política

Paloma Valencia gana La Gran Consulta por Colombia y Juan Daniel Oviedo sorprende con alta votación

Confidenciales

“Sedujo más votos de la izquierda Oviedo”: Gustavo Bolívar sobre los resultados de Roy Barreras y Daniel Quintero

Confidenciales

Francisco Santos habló sobre cuál sería el “escenario ideal” tras conocerse el ganador de la Gran Consulta por Colombia: “Cambiaría el panorama”

Gente

Juan Daniel Oviedo va por Maluma: confesó que lo quiere en su posesión, si llega a ser presidente

En desarrollo…

Más de Política

Congreso: Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido de la U, Partido Liberal, Partido Conservador.

🔴 EN VIVO | Resultados elecciones 8 de marzo: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran votación al Senado

Paloma Valencia

Así es Tomás Rodríguez Barraquer, el discreto esposo de Paloma Valencia, quien ganó La Gran Consulta por Colombia

Vicky Dávila, candidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia

Vicky Dávila envía mensaje a Paloma Valencia tras su triunfo: “En sus hombros está la defensa de la libertad y de la democracia”

Roy Barreras le ganó a Daniel Quintero la consulta del Frente por la Vida.

Roy Barreras gana la consulta del Frente por la Vida, pero su baja votación no le alcanza para competirle a Iván Cepeda en la izquierda

Consulta de las soluciones

El pobre resultado de la consulta de Claudia López: la exalcaldesa le ganó a Leonardo Huerta, pero con una muy baja votación

ELECCIONES 2026

Elecciones en Colombia: estos son los beneficios y descuentos que puede aprovechar por haber votado este 8 de marzo

Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo

Paloma Valencia gana La Gran Consulta por Colombia y Juan Daniel Oviedo sorprende con alta votación

ELECCIONES MARZO 8 DE 2026

Presidente Petro envía mensaje a testigos electorales en medio de expectativa por resultados: “Un anochecer algo frío”

Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado capturado.

¿Quién es Freddy Camilo Gómez Castro, el candidato al Senado que fue capturado por nexos con Papá Pitufo?

Noticias Destacadas