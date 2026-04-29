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Juan Daniel Oviedo se arriesgó a hacer ‘stunt’ en Yopal, una maniobra riesgosa en moto, y le reclaman: “¿Y el casco?”

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia dio de qué hablar por este particular momento.

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Redacción Confidenciales
29 de abril de 2026 a las 8:32 a. m.
Juan Daniel Oviedo haciendo stunt.
Juan Daniel Oviedo haciendo stunt. Foto: API

Juan Daniel Oviedo protagonizó un particular momento durante una visita que realizó a Yopal, Casanare, en medio de la campaña a las elecciones 2026.

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La fórmula vicepresidencial cambió el discurso por la adrenalina y se subió a una moto para practicar stunt, un deporte extremo que consiste en realizar acrobacias, piruetas y maniobras de alto riesgo.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales. En las imágenes se ve a Oviedo subido en la motocicleta junto a un conductor, de quien se sostiene con fuerza para no caerse.

Mientras esto sucedía, algunas personas miraban detenidamente la escena y mostraban que estaban disfrutando del momento. Incluso, aplaudieron, chiflaron y hasta tocaron vuvzelas, mientras que el exdirector del Dane se mantuvo con una sonrisa y muy alegre.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención: Juan Daniel no utilizó casco, sino que llevaba un sombrero muy característico del Llano. Esto llevó a que recibiera algunas críticas por parte de internautas.

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El candidato presidencial Juan Daniel Oviedo participó en una jornada de stunt junto a jóvenes en el parque La Herradura de Yopal, donde compartió con la comunidad en medio de demostraciones de acrobacias en motocicleta y espacios de integración, en una actividad que buscó acercarlo a la población juvenil y fortalecer el diálogo con las nuevas generaciones en plena agenda política.

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