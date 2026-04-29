Paloma Valencia choca con Juan Daniel Oviedo por rechazar a Álvaro Uribe como MinDefensa: “La presidenta soy yo”

Paloma Valencia respondió de manera clara y contundente al último desacuerdo que está teniendo con Juan Daniel Oviedo y que tiene en el centro de la discusión al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Juan Daniel Oviedo no quiere que Álvaro Uribe sea nombrado ministro de Defensa, tal como propuso Paloma Valencia

Todo inició después de que la candidata presidencial lanzara una propuesta para que el líder natural del Centro Democrático sea su ministro de Defensa, si es que gana las elecciones presidenciales.

“Yo tengo visto un ministro. Necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al expresidente Uribe repitiendo la seguridad democrática”, comentó durante un evento en Santa Rosa de Osos, en Antioquia.

Ante esto, Juan Daniel Oviedo no ocultó su negativa y, durante una entrevista con la emisora Blu Radio, dejó en claro que esta idea no lo convence. “No, no me parece que sea el mensaje, y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla“, señaló.

Ahora, un nuevo capítulo se le sumó a esta situación y dejó en evidencia la distancia de posiciones que hay entre uno y otro. Paloma Valencia contestó a lo dicho por su fórmula vicepresidencial y recalcó que ella será la que tome las decisiones si llega a la Casa de Nariño.

“La presidenta soy yo, la que va a nombrar los ministros soy yo y que se acostumbre el país: Vamos a tener ministros uribistas y ministros de centro“, dijo.

Asimismo, sostuvo que tendrá funcionarios “buenos” para poder solucionar los problemas contidianos que viven los colombianos. “Digo una cosa y se pone bravo el centro, digo otra y se pone brava la derecha”, comentó.

Paloma Valencia quiere a Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa: “Necesito que me lo convenzan”

“No, señores, en un país tiene que caber todo el mundo y esa es la gracia de esta alianza. Aquí no aceptamos vetos para nadie. El que sea bueno, como el expresidente Uribe en materia de seguridad, ojalá se anime a ser mi ministro”, añadió.

“Yo seré la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y al lado del expresidente Uribe podemos hacer grandes cosas por Colombia. Y ojalá haya muchos ministros de centro, especialistas en educación, que nos ayuden a sacarla adelante”, complementó.

Juan Daniel Oviedo, Álvaro Uribe y Paloma Valencia. Foto: Semana

Por último, Valencia sorprendió al decir que también aceptaría a personas de la izquierda que tengan compromiso social. “Es que tenemos que hacer un gobierno sumando todos, como se lo merece Colombia”, finalizó.