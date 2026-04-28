Juan Daniel Oviedo no quiere que Álvaro Uribe sea nombrado ministro de Defensa, tal como propuso Paloma Valencia

En medio del pulso político rumbo a 2026, Juan Daniel Oviedo marcó distancia frente a una de las propuestas que agitó el escenario electoral durante el fin de semana: la posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez llegue al Ministerio de Defensa en un eventual gobierno de Paloma Valencia.

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La idea, planteada por la candidata en un evento en Santa Rosa de Osos, no le cayó bien a su fórmula. Oviedo fue enfático en que no comparte ese mensaje, aunque evitó escalar la diferencia.

“No, no me parece que sea el mensaje, y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla”, aseguró, dejando claro que, pese a las discrepancias, mantendrán una línea de respeto mutuo en medio de la campaña.

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales En el acto también estuvieron presentes los participantes de la Gran Consulta por Colombia y el expresidente Álvaro Uribe Bogota marzo 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El exdirector del Dane también enmarcó la propuesta dentro de las dinámicas propias de la contienda electoral. Según explicó, este tipo de planteamientos responden a estrategias y mensajes calculados para determinados públicos. “Estamos en campaña política y hay estrategias”, señaló, sugiriendo que la discusión no puede leerse únicamente en clave programática.

Sin embargo, Oviedo fue más allá al advertir sobre el impacto que este tipo de anuncios tiene en la percepción internacional.

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Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Enn una reciente entrevista con la Radio Nacional Sueca, Oviedo fue consultado sobre un eventual retorno a la política de “seguridad democrática”, bandera del uribismo en la década de 2000. Frente a esa lectura, el candidato rechazó lo que calificó como una narrativa impulsada desde sectores de izquierda.

“Eso es el discurso que quieren vender”, dijo, al tiempo que cuestionó la idea de “devolver” al país a las condiciones de 2006. En su visión, Colombia enfrenta hoy realidades distintas en materia de violencia y seguridad, por lo que insistió en que la propuesta de su campaña se basa en un concepto de “seguridad total”, consignado, según afirmó, en su plan de gobierno.