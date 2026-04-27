Universidad Nacional lanza advertencia por evento político en su sede Bogotá que no fue autorizado

En medio del ambiente político que empieza a intensificarse en Colombia cerca de las elecciones de 2026, la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, publicó un fuerte pronunciamiento en el que dejó claro que un evento denominado “Encuentro de Juventudes”, convocado para realizarse en sus instalaciones, no cuenta con autorización ni respaldo institucional.

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La advertencia fue hecha este lunes 27 de abril por medio del Comunicado No. 12, firmado por la vicerrectora de sede, Lorena Chaparro Díaz, quien enfatizó que la universidad no promoverá ni permitirá actividades de carácter político-electoral dentro de los espacios administrados por la institución.

“La Universidad Nacional informa a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general que el evento denominado ‘Encuentro de Juventudes’, convocado para llevarse a cabo en nuestras instalaciones, no ha sido autorizado, no es promovido y no cuenta con respaldo institucional”, señala el documento.

En el comunicado, la institución recordó que las universidades públicas deben cumplir estrictamente las disposiciones legales relacionadas con garantías electorales y actuar bajo principios de transparencia, neutralidad e imparcialidad frente a los distintos sectores políticos.

Por esa razón, la sede Bogotá advirtió que no autoriza “el uso de bienes fiscales y recursos públicos bajo su custodia para la realización de eventos de partidos políticos, campañas, presentación de candidatos o cualquier actividad de proselitismo en el marco del actual proceso electoral”.

La universidad también explicó que esta decisión tiene carácter preventivo y obligatorio, por lo que cobija no solo auditorios y espacios físicos, sino plataformas digitales, equipos logísticos y demás recursos institucionales administrados por la sede Bogotá.

Además, la institución hizo un llamado directo a estudiantes, docentes, personal administrativo, contratistas y visitantes para proteger el patrimonio público y hacer un uso responsable de los espacios universitarios, insistiendo en el respeto por el carácter autónomo y plural de la Universidad Nacional.

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“La Sede Bogotá ratifica su deber ineludible de preservar la neutralidad frente a los procesos electorales”, concluyó la universidad.

El pronunciamiento surge en momentos en que distintos sectores políticos han comenzado a fortalecer encuentros juveniles, foros y actividades universitarias con miras a la contienda presidencial y legislativa de 2026, un escenario que ya empieza a mover figuras, campañas y estrategias en diferentes regiones del país.