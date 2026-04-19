Gustavo Petro emitió mensaje por fallecimiento de Víctor Manuel Moncayo, exrector de la Universidad Nacional: “Economista diferente”

El presidente Gustavo Petro emitió un mensaje tras la confirmación del fallecimiento del exrector de la Universidad Nacional, Víctor Manuel Moncayo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, se refirió al fallecimiento de Víctor Manuel Moncayo. Foto: PRESIDENCIA

Por medio de su cuenta de X, el mandatario destacó las características de Moncayo, señalando que era un economista de pensamiento diferente. Junto a esto, Petro volvió a enviar un mensaje a la junta directiva del Banco de la República y a la prensa.

Victor Manuel Moncayo fue un economista de diferente pensamiento al que domina la junta directiva del Banco de la República y la prensa tradicional en general.



Gran exponente de la economía política científica y del pensamiento filosófico de Antonio Negri. https://t.co/2ctjpUqvJw — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 19, 2026

“Víctor Manuel Moncayo fue un economista de diferente pensamiento al que domina la junta directiva del Banco de la República y la prensa tradicional en general. Gran exponente de la economía política científica y del pensamiento filosófico de Antonio Negri”, señaló Gustavo Petro en su cuenta de X.

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Comunicación del fallecimiento de Víctor Manuel Moncayo

Por medio de la red social X, diversas cuentas confirmaron el fallecimiento de Víctor Manuel Moncayo, destacando su paso por la Universidad Nacional y su trayectoria a lo largo de su carrera profesional.

Duele la partida del maestro Víctor Manuel Moncayo, gran rector de la Universidad Nacional de Colombia, amigo y compañero en el Consejo Superior Universitario de la @UNALOficial; el profesor Moncayo pasa a la historia como un intelectual clave del pensamiento crítico de nuestro… pic.twitter.com/rzYvnWF4NZ — Ricardo Moreno Patiño (@ricardomorenoII) April 19, 2026

“Un amigo entrañable, maestro generoso y pensador comprometido con la Universidad Nacional de Colombia y el país. Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él, recordaremos siempre su lucidez, temple, calidez humana y su inquebrantable defensa de la educación pública, la justicia social y el pensamiento crítico. Su compromiso, inteligencia y entereza dejan una huella imborrable en nuestras vidas y en la historia académica e intelectual de Colombia, y con certeza inspirará a nuevas generaciones a pensar, cuestionar y construir un país más justo y democrático”, señaló Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación.