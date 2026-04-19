Choque entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo: “Fraude para el presidente es la derrota de su candidato”

Sergio Fajardo, candidato presidencial, cuestionó las versiones que ha dado Gustavo Petro sobre la materialización de un supuesto fraude en las elecciones que se avecinan. El jefe de Estado respondió y culpó a varios sectores.

La polémica comenzó cuando Fajardo señaló: “La definición de fraude para el presidente Gustavo Petro es la derrota de su candidato. Sus declaraciones son irresponsables y perpetúan la confrontación de la que se alimenta”.

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En X, el mandatario de los colombianos dijo que el aspirante a la Casa de Nariño está equivocado: “Mi definición de fraude no está ligado ni a la derrota ni al triunfo”, y procedió a desempolvar la teoría que ha expuesto en las últimas semanas.

Manifestó que le ha pedido a la Registraduría que suministre el código fuente del conteo y escrutinio de los votos, pero que solo recibió insultos del procurador Gregorio Eljach y el silencio del registrador Hernán Penagos.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Petro cuestionó: “¿Por qué el registrador no nos entrega el código fuente del software para que sea auditado por expertos y permite que se revise y que se nos garantice a ustedes y nosotros que podamos verificar que es el mismo que opere el día de elecciones?”.

El presidente agregó que, mientras eso no suceda, mantendrá las dudas: “La exigencia que hago es del presidente de la República elegido popularmente por once millones y medio de votos para garantizar la transparencia electoral”.

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El mandatario concluyó: “La contra a cualquier fraude de software es la organización de millones de testigos electorales preparados para impugnar mesas y miles de abogados de escrutinio preparados para la misma labor”.

No es la primera vez que Petro siembra dudas sobre los resultados de las elecciones. Lo ha hecho en escenarios nacionales e internacionales. En una reciente entrevista con El País, de España, dijo que respetaría los resultados, pero no el fraude.