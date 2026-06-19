Tribunal revisará tutela en la que el presidente Petro tiene interés contra la empresa encargada del ‘software’ de preconteo electoral

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una acción de tutela en contra de la firma contratista del software del preconteo electoral.

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Lo curioso en este expediente es que el presidente Gustavo Petro solicitó su vinculación como “tercero interesado”.

Esto al “considerar que las denuncias aportadas por el accionante corresponden a trinos y archivos allegados desde su cuenta de X”, señala la decisión.

Igualmente, se vincularon a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo para que emitan sus respectivos conceptos.

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