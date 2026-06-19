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Tribunal revisará tutela en la que el presidente Petro tiene interés contra la empresa encargada del ‘software’ de preconteo electoral

El jefe de Estado solicitó su vinculación como tercero interesado.

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Redacción Semana
19 de junio de 2026 a las 5:29 p. m.
El presidente Gustavo Petro ha cuestionado al software encargado del preconteo electoral.
El presidente Gustavo Petro ha cuestionado al software encargado del preconteo electoral. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una acción de tutela en contra de la firma contratista del software del preconteo electoral.

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Lo curioso en este expediente es que el presidente Gustavo Petro solicitó su vinculación como “tercero interesado”.

Esto al “considerar que las denuncias aportadas por el accionante corresponden a trinos y archivos allegados desde su cuenta de X”, señala la decisión.

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Igualmente, se vincularon a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo para que emitan sus respectivos conceptos.

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