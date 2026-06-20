¿Araña, el narco VIP, jefe de Los Comandos de Frontera, podría aprovechar la negociación para volarse?

En medio de las negociaciones y la ubicación en un “Zona de Ubicación Temporal” (ZUT) de las disidencias de las Farc, denominadas como Los Comandos de Frontera, hay un nombre que genera polémica y que está siendo observado incluso por el gobierno de los Estados Unidos. Se trata de Geovanny Andrés Rojas, el narco VIP, conocido con el alias de Araña.

Araña, el narco VIP: la historia secreta de cómo el Gobierno Petro intentó impedir la captura de un poderoso capo pedido en extradición. Luego, lo trataron como a un rey

La preocupación radica en un eventual cambio de Gobierno, en el que con la amplia probabilidad de que llegue el candidato Abelardo de la Espriella, se congele está negociación y se active de forma inmediata el pedido de extradición de alias Araña, que ya cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia y solo falta la firma del presidente Gustavo Petro, para enviarlo a Estados Unidos, pero está suspendida justamente por la negociación.

Para la justicia de Estados Unidos, alias Araña no es ningún disidente de un grupo rebelde como las Farc, por el contrario, se trata de un narco puro que está tratando de evadir la justicia con la negociación que lleva su grupo, mientras él está detenido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota.

Gobierno de Gustavo Petro suspendió operaciones militares entre el 14 y 19 de junio a los Comandos de Frontera a cinco días de las elecciones: ¿qué busca?

Justamente esta semana se inició el traslado de 99 miembros de los Comandos de Frontera que serán agrupados en zona rural del Valle de Guamuez, una región donde ha imperado la guerra, los cultivos ilícitos y el tráfico de cocaína.

Esa lista de hombres salió del mismo grupo que le entregó la lista al comisionado de paz y este a la Fiscalía para realizar las verificaciones, pues a la ZUT, de acuerdo con lo planteado por el presidente Petro, no pueden ingresar personas pedidas en extradición, como es el caso de alias Araña.

2225 Foto: Semana

Lo que se ha conocido y que ya está bajo observación de los Estados Unidos, es la posibilidad de que a este grupo de personas se sume el nombre Geovanny Andrés Rojas, alias Araña. Para este fin, tras bambalinas, ya se estarían buscando los caminos jurídicos.

Sin embargo, hay una talanquera, este es un caso similar al de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo, organización criminal denominada en la negociación como Autodefensas Gaitanistas de la Sierra, a quien también se le cerró la puerta para una concentración con sus hombres por tener vigente el pedido de extradición.

Las preocupaciones de Estados Unidos van más allá. Hay información de que el objetivo de que Araña sea trasladado no es otro que la posibilidad de una fuga ante la finalización del proceso de paz, si llega un gobierno de tendencia política diferente al actual.

La fórmula incluso la comparan con la fuga del fallecido Jesús Santrich que recuperó la libertad por orden de la Justicia Especial para la Paz (JEP), se fue a la frontera con Venezuela donde desapareció. La ZUT de Los Comandos de Frontera es la zona donde históricamente ha delinquido Araña y está muy cerca de la frontera con Ecuador, donde tiene aliados y podría fugarse con facilidad.

Fuentes del Gobierno consultadas por SEMANA, aseguraron que la orden es cumplir el mandato del presidente Gustavo Petro, según las cuales a esa zona no irán personas que tengan un pedido de extradición vigente como es el caso de alias Araña, el narco VIP. Sin embargo, aclararon que de darse un cambio en esa directriz, este dependerá directamente del mismo presidente.

El precedente de la captura de Araña, revelado por SEMANA, en el que se le dio trato de “narco VIP”, el coordinador de las negociaciones con Los Comandos de Frontera, Armando Novoa, hizo todo lo posible por evitar la su captura, lo llevaron a un hotel cinco estrellas, luego al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) y, al no tener más opción, tuvieron que llevarlo a La Picota, al pabellón de extraditables.