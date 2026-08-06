Cumpleaños de Bogotá ¿si se celebra hoy? conozca la historia

Bogotá celebra hoy sus 488 años en medio del debate histórico sobre su verdadera fecha de fundación. Las redes sociales y la Alcaldía Mayor, liderada por Carlos Fernando Galán, amanecieron este jueves, 6 de agosto, inundadas de mensajes festivos.
Sin embargo, la efeméride revive la eterna discusión entre historiadores: ¿la capital nació en 1538 o en 1539?
La historia oficial fija el origen de la ciudad el 6 de agosto de 1538. En esa fecha, Gonzalo Jiménez de Quesada instauró el campamento militar ´Nuestra Señora de la Esperanza´, donde se encuentra ubicado El Chorro de Quevedo actualmente. Allí se construyeron 12 bohíos, viviendas tradicionales de la época y una iglesia provisional.
El lugar elegido fue ´Thybzaquillo´, hoy Teusaquillo, un sitio de recreo indígena que contaba con fuentes de agua, piedra y leña. La decisión de establecer la villa en este punto estratégico se tomó luego de que los españoles sometieran a los nativos de la zona y se apropiaran de sus tesoros.
Los conquistadores edificaron estas doce viviendas tradicionales para simbolizar a los doce apóstoles del catolicismo. La inauguración de las estructuras y de la primera iglesia coincidió exactamente con la fiesta religiosa de la ´Transfiguración del Redentor´.
No obstante, este primer acto careció de los formalismos legales exigidos por la Corona española.
La fundación jurídica ocurrió casi un año después, el 27 de abril de 1539. Ante la llegada de los conquistadores Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federmán, se realizó el ritual formal y se creó el Cabildo de la ciudad.
Especialistas como el historiador Germán Mejía Pavony sostienen que este acto legal de 1539 es el que realmente le dio vida jurídica a Bogotá.
Por su parte, el antropólogo Luis Horacio López confirma que, aunque la primera ceremonia de 1538 fue un asentamiento militar sin rigor administrativo, la fecha de agosto correspondería a la de la fundación de la ciudad.