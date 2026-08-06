Cumpleaños de Bogotá ¿si se celebra hoy? conozca la historia

Bogotá celebra hoy sus 488 años en medio del debate histórico sobre su verdadera fecha de fundación. Las redes sociales y la Alcaldía Mayor, liderada por Carlos Fernando Galán, amanecieron este jueves, 6 de agosto, inundadas de mensajes festivos.

Sin embargo, la efeméride revive la eterna discusión entre historiadores: ¿la capital nació en 1538 o en 1539?

Alcalde Galán celebra los 488 años de Bogotá con un llamado a construir una ciudad con más oportunidades y menos desigualdad

La historia oficial fija el origen de la ciudad el 6 de agosto de 1538. En esa fecha, Gonzalo Jiménez de Quesada instauró el campamento militar ´Nuestra Señora de la Esperanza´, donde se encuentra ubicado El Chorro de Quevedo actualmente. Allí se construyeron 12 bohíos, viviendas tradicionales de la época y una iglesia provisional.

El lugar elegido fue ´Thybzaquillo´, hoy Teusaquillo, un sitio de recreo indígena que contaba con fuentes de agua, piedra y leña. La decisión de establecer la villa en este punto estratégico se tomó luego de que los españoles sometieran a los nativos de la zona y se apropiaran de sus tesoros.

Los conquistadores edificaron estas doce viviendas tradicionales para simbolizar a los doce apóstoles del catolicismo. La inauguración de las estructuras y de la primera iglesia coincidió exactamente con la fiesta religiosa de la ´Transfiguración del Redentor´.

No obstante, este primer acto careció de los formalismos legales exigidos por la Corona española.

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La fundación jurídica ocurrió casi un año después, el 27 de abril de 1539. Ante la llegada de los conquistadores Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federmán, se realizó el ritual formal y se creó el Cabildo de la ciudad.

Especialistas como el historiador Germán Mejía Pavony sostienen que este acto legal de 1539 es el que realmente le dio vida jurídica a Bogotá.

Por su parte, el antropólogo Luis Horacio López confirma que, aunque la primera ceremonia de 1538 fue un asentamiento militar sin rigor administrativo, la fecha de agosto correspondería a la de la fundación de la ciudad.