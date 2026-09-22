En las últimas horas, un hombre de 32 años falleció mientras se desarrollaba un procedimiento policial en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con las primeras informaciones, se trata de Donovan Balanta Paz, quien fue detenido por un cuerpo policial en el sector de Caracolí, ubicado entre Ciudad Bolívar y Soacha.

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De acuerdo con información conocida por SEMANA, el 20 de septiembre los uniformados adscritos a la Zona de Atención Alfa Cazucá atendieron una riña registrada en el sector de Caracolí, calle 77 sur, de Bogotá, en los límites con Soacha, donde fue necesaria la intervención policial para controlar la situación y restablecer las condiciones de convivencia y seguridad.

Donovan Balanta presentó una afectación repentina de salud tras ingresar a las instalaciones policiales y fue trasladado a un centro médico, donde posteriormente falleció. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Policía Metropolitana Santiago de Cali)

Durante la riña, los policías reportaron el uso del dispositivo de inmovilización electrónica taser. Posterior a ello, los ciudadanos José Luis Guerrero Moreno y Donovan Balanta Paz fueron trasladados a las instalaciones de la Estación de Policía Cazucá para adelantar las actuaciones correspondientes.

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La Policía reportó que el ciudadano “Donovan Balanta Paz presentó una afectación repentina en su estado de salud luego de ingresar a las instalaciones policiales, llegando a perder el conocimiento. Ante esta situación, los uniformados activaron de manera inmediata los protocolos de atención y dispusieron su traslado al hospital Luis Carlos Galán de Soacha (cardiovascular), donde recibió valoración y atención médica por parte del personal de salud”.

El sector de Caracolí, en los límites entre Ciudad Bolívar y Soacha, fue escenario del procedimiento policial en el que falleció Donovan Balanta Paz, de 32 años. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

A las 7:30 p. m., el personal médico del hospital reportó el fallecimiento del ciudadano. La causa de muerte aún no es clara y por ello se debe determinar tras los análisis médico-legales correspondientes.

La Inspección General de la Policía decidió abrir las indagaciones con el fin de verificar el procedimiento adelantado por los uniformados y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos ocurridos para determinar si hubo alguna irregularidad.

La Inspección General de la Policía abrió una indagación para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de Donovan Balanta Paz durante el procedimiento policial. Foto: Francisco Calderón