El puente peatonal Ducales, ubicado sobre la Autopista Sur con calle 5.ª, frente a la sede de Uniminuto, en Soacha, entró en su etapa final de construcción y se proyecta que comience a prestar servicio durante el último trimestre de 2026. La infraestructura permitirá conectar directamente a los peatones con la futura estación Ducales de TransMilenio.

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Uno de los principales beneficios de la obra será facilitar el desplazamiento de los habitantes de las comunas 1, 2 y 6, quienes podrán acceder a la futura estación sin necesidad de utilizar el cruce semaforizado de la Autopista Sur.

La estructura contará con un ancho de 3,65 metros y tendrá rampas, escaleras y plazoletas de acceso. “Además, su diseño contempla condiciones de accesibilidad universal con el propósito de facilitar el tránsito de los diferentes usuarios. Estimamos que estará al servicio de la comunidad en el último trimestre de 2026”, explicó Orlando Santiago Cely, gerente de la Empresa Férrea Regional.

Avance de las obras del puente Ducales, Soacha. Foto: Gobernación de Cundinamarca / API

La infraestructura tendrá cerca de 64 metros de longitud, distribuidos en dos tramos principales de 28 metros. Para avanzar en el montaje de la estructura, fueron instaladas dos vigas postensadas, con pesos de 96 y 107 toneladas, mediante el uso de grúas telescópicas con capacidad de hasta 300 toneladas.

El puente está construido en concreto reforzado y cuenta con los elementos estructurales necesarios para su funcionamiento, entre ellos, cimentaciones, columnas, apoyos y vigas. Luego de completar el montaje de las vigas principales, los trabajos continuarán con la instalación de los componentes de la superestructura y los elementos complementarios necesarios para poner la infraestructura en funcionamiento.

La construcción del puente hace parte de las obras de las fases II y III de TransMilenio Soacha, proyecto que actualmente registra un 77 % de ejecución.

Obras puente Ducales Soacha Foto: Gobernación de Cundinamarca / API

Dentro de los avances reportados se encuentra el puente vehicular de la calle 22, cuya construcción alcanza el 81 %, mientras que el Patio Portal El Vínculo ya registra un 100 % de ejecución. También se han construido 5.536 metros lineales de calzada exclusiva, equivalentes al 63 % de lo proyectado, y 3.542 metros lineales de calzada mixta, correspondientes al 40 %.

A estos trabajos se suma la instalación de 3.538 metros lineales de tubería del Colector Sur, que representa un avance del 97,15 %. Por su parte, la Estación Intermedia 3M o Estación Universidad de Cundinamarca presenta un 47,20 % de ejecución.

Esta estación contará con una plataforma alimentadora conformada por nueve paradas, que permitirá conectar las rutas alimentadoras con el transporte intermunicipal y el sistema TransMilenio.

Con la culminación de las obras pendientes, el puente Ducales se sumará a la infraestructura prevista para mejorar la conexión peatonal y el acceso al sistema de transporte público en este sector de Soacha.