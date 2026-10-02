La circulación de audios y panfletos con mensajes intimidatorios encendió las alarmas en Soacha.

Ante la preocupación de habitantes y trabajadores del municipio, las autoridades anunciaron un refuerzo de los operativos y de las acciones de inteligencia para establecer quiénes están detrás de estas amenazas.

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Refuerzan controles en zonas de Soacha

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, informó sobre un despliegue conjunto en el que participan la Policía Metropolitana de Soacha, la Secretaría de Gobierno, el Gaula de la Policía y el Gaula Militar.

La estrategia contempla mayor presencia de uniformados en diferentes sectores del municipio.

Se prestará atención especial a corredores viales, zonas comerciales, paraderos y lugares frecuentados por transportadores.

La medida busca responder a los mensajes que han comenzado a circular entre ciudadanos y trabajadores, pero también prevenir que las intimidaciones puedan derivar en hechos de violencia o en nuevos casos de extorsión.

Uno de los sectores que genera especial preocupación es el transporte.

Los mensajes conocidos por las autoridades estarían dirigidos, entre otros, a conductores, por lo que se busca reforzar su acompañamiento y la vigilancia en las zonas donde desarrollan sus actividades.

La situación se conoce después del asesinato de un taxista de 33 años ocurrido el 30 de septiembre en Ciudad Verde.

El conductor fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y el hecho quedó registrado en video.

Investigan quién está detrás de los panfletos

Las autoridades también tienen bajo la lupa varios panfletos que han aparecido en sectores como Prado, Las Vegas y Danubio.

Algunos de estos documentos han sido atribuidos a supuestas estructuras criminales, por lo que ahora se busca verificar su autenticidad y determinar quién los elaboró y distribuyó.

La Alcaldía ha señalado que organizaciones delincuenciales pueden ser mencionadas en este tipo de mensajes como una estrategia para generar temor, incluso cuando no necesariamente estén detrás de las amenazas.

Las autoridades ya tienen algunas líneas de investigación. Una de ellas apunta a Los Satanás.

Esta estructura tiene antecedentes de extorsiones y amenazas contra transportadores y comerciantes en Soacha y a sus presuntos integrantes les han encontrado panfletos intimidatorios en anteriores operativos.

No obstante, el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’ advirtió que todavía se debe establecer si realmente esa organización está detrás de los nuevos mensajes o si otras estructuras más pequeñas están utilizando su nombre para generar temor.

Julián Sánchez ‘Perico’, alcalde de Soacha. Foto: Foto: El Espectador/ API

Otro de los elementos que está siendo analizado es un panfleto atribuido al denominado Frente Julio César Vargas, que apareció en sectores como Prado, Las Vegas y Danubio.

Según explicó el alcalde, la administración ya tiene identificadas y caracterizadas las estructuras criminales que operan en el municipio.

Se trabaja en nuevas líneas para determinar si existe una disputa territorial y quién estaría detrás de las intimidaciones.

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Ante la circulación de mensajes amenazantes, la recomendación es no asumir como verdadera la información que aparece en audios o panfletos sin verificar su procedencia.

También se recomienda evitar compartirlos de manera indiscriminada, especialmente cuando contienen amenazas contra personas o establecimientos.

Los casos que puedan estar relacionados con extorsión deben ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que puedan iniciar la investigación correspondiente.

La Alcaldía recordó que el Gaula tiene entre sus funciones atender este tipo de delitos y adelantar acciones contra las estructuras o personas que recurren a amenazas para obtener dinero de sus víctimas.