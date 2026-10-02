Dato histórico en Bogotá: la capital cerró septiembre con la cifra más baja de homicidios en 24 años

En materia de asesinatos se está haciendo un buen trabajo en Bogotá, o por lo menos eso es lo que dicen las cifras. El secretario de Seguridad, César Restrepo, confirmó que el mes de septiembre de 2026 cerró con 73 homicidios, el número más bajo desde hace muchos años.

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De acuerdo con el funcionario es el “mejor septiembre en 24 años”, teniendo en cuenta que los datos de esta estadística se tienen desde el 2003.

Por ejemplo, en septiembre de 2023 la cifra de homicidios reportados fue de 97, en 2024 hubo un gran aumento con 129 y en el año anterior el número se ubicó en 84. Por lo mismo, en una comparación entre 2025 y 2026, por lo menos en el mencionado mes, hay una disminución del 13 % con 11 casos menos.

El secretario destacó que septiembre de 2026 es el séptimo mes con menor casos de homicidios registrados desde enero de 2023.

Imagen referencia de un hombre con una pistola. Foto: IA

Uno de los mayores puntos a resaltar, según el funcionario de la administración de Carlos Fernando Galán, es lo que está ocurriendo en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se ha registrado una reducción del 23.5 % de este tipo de delitos.

Todo esto se ha logrado gracias al trabajo articulado entre las autoridades y a la estrategia PMU Vida, con la que se vigila y se intenta concientizar a las personas, al tiempo que se identifica a aquellos que están vinculados al mundo delincuencial.

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Asimismo, son por lo menos 12 las localidades en las que el homicidio no está aumentando, mientras que otras mantienen en alerta a las autoridades para intentar conseguir una disminución.

Bosa, por ejemplo, pese a que tiene una reducción del 9 %, es una de las que más atención tiene, seguida de Los Mártires, Santa Fe, y Rafael Uribe Uribe.

Por ahora, las autoridades continuarán implementando estrategias que permitan seguir disminuyendo el número de homicidios y garantizar la seguridad de los bogotanos.