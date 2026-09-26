Caso Cristian Herrera: los polémicos mensajes de la Fiscalía tras el homicidio del periodista en Cúcuta

Al correo personal de Cristian Herrera, periodista asesinado en Cúcuta, llegaron dos mensajes de la Fiscalía esta semana. Como si estuviera vivo, el ente de investigación pretendía notificarlo: dos denuncias que instauró por amenazas de muerte en 2023 y 2026 se empezarían a tramitar 112 días después de su crimen.

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SEMANA accedió a los mensajes que emitió el comunicador y que, aparentemente, no fueron atendidos en su momento por las autoridades: describió escenas en las que supuestas estructuras criminales de esa ciudad lo sentenciaban a muerte y alertó sobre los artículos periodísticos que levantaron ampolla, incluyendo reportes sobre crímenes y nexos de corrupción. Hay molestia entre el círculo cercano del fallecido por el actuar de la Fiscalía. Se presume que el Estado no lo blindó y se cuestiona la demora de la investigación para dar con los responsables intelectuales de su homicidio.