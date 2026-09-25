La Fiscalía perdió proceso contra implicados en un escándalo de corrupción en el Congreso

Nelcy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala terminaron procesados en el mismo escándalo de corrupción en el que la excongresista Tatiana Cabello fue condenada por la Corte Suprema de Justicia: las supuestas exigencias de dinero a funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la misma congresista.

Excongresista del Centro Democrático fue condenada a 12 años de cárcel por cobrar parte del salario a miembros de su UTL

La investigación de la Fiscalía advirtió ante los jueces que las dos personas, cercanas a la excongresista, permitieron y colaboraron con las exigencias de dinero que se hicieron a subalternos en la UTL, básicamente por un porcentaje de su sueldo; sin embargo, un juez concluyó que la Fiscalía no logró demostrar lo que investigó.

“No consiguió dotar al encadenamiento inferencial de la suficiencia necesaria para demostrar la hipótesis final de responsabilidad. En términos de estructura argumentativa, las premisas relativas a la condición de servidores públicos, funciones asignadas, recepción de dinero, cercanía con Tatiana Cabello e intermediación se encuentran probadas”, señaló el juez al absolver a los dos investigados.

El juzgado advirtió que la Fiscalía fue insuficiente en la presentación de elementos de prueba contundentes para demostrar la responsabilidad que tendrían quienes llevó a juicio, advirtiendo que acompañaron a la excongresista en los hechos materia de investigación y que, en el caso de ella, se convirtió en una condena.

“La insuficiencia surge en el tránsito desde esas premisas hacia la conclusión de abuso funcional y responsabilidad penal en la concusión desde el punto de vista de la autoría, pues es allí donde no se subsumen adecuadamente dentro del tipo dicha conducta, sumado a la falta de fuerza persuasiva del caudal probatorio para estructurar la responsabilidad penal”, explica la decisión del juzgado.

El abogado Juan Manuel Castellanos, que hace parte del equipo de defensa, advirtió cómo la Fiscalía se quedó corta al demostrar, en etapa de juicio, la responsabilidad que tendría su cliente en los señalamientos que, en un principio, fueron contundentes, pero que, con el tiempo, perdieron fuerza y soporte legal.

“La Fiscalía no tenía un solo elemento material probatorio para aprobar la responsabilidad del señor Hernando Barón Ayala; contrariamente, nosotros nos opusimos de manera contundente y categórica a la no suscripción de un principio de oportunidad por la señora Luisa Fernanda Puerto Vela, que, de una manera caprichosa y ciega, la Fiscalía nunca quiso vincular, como si la justicia fuese selectiva”, dijo el abogado.

Un juez absolvió a dos personas en este escándalo. Foto: El País

La congresista Tatiana Cabello fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a una pena de 144 meses y 1 día de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 116 meses y 29 días y multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.