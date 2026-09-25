Olmedo López, el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), quien fue vinculado, capturado y procesado por el escándalo de corrupción en esa entidad, y permanece privado de la libertad, fue trasladado de urgencia este viernes, 25 de septiembre, a un hospital.

Defensa de Olmedo López asevera que fue atacado por “el expresidente de la República, el exdirector de la UNGRD y el exministro de Hacienda”

Fuentes del Inpec advierten que fue necesario trasladar al testigo luego de advertir de un fuerte dolor en el pecho y, los funcionarios encargados de la salud en una guarnición militar, donde esta detenido, prefirieron acudir a un centro especializado y descartar cualquier problema cardíaco.

Olmedo López se convirtió en un punto clave en las investigación de la Fiscalía contra los funcionarios y particulares que terminaron enredados en el escándalo de corrupción, el mismo que golpeó al gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Los millonarios recursos destinados para llevar agua a La Guajira pero que se repartió en sobornos a congresistas.

El exministro Ricardo Bonilla será imputado por el saqueo a la UNGRD. En la imagen aparecen María Alejandra Benavidez y Olmedo López. Foto: Juan Carlos SIerra / Semana

El proceso contra Olmedo López avanzaba con pasos de gigante hasta que los jueces, de forma sucesiva, no aprobaron la negociación que firmó la Fiscalía con el exfuncionario, a pesar de la colaboración que ha entregado y que permitió llegar a otras instancias en este escándalo, como ministros del llamado gobierno del cambio.

“Desde marzo está dispuesta la matriz de colaboración para la firma del señor Olmedo López y, a la fecha, no ha firmado; estamos esperando a que la firme. Entonces no entiendo por qué se queja de la falta de apoyo y de colaboración de la Fiscalía cuando él tampoco ha cumplido su compromiso”, dijo la fiscal del caso.

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, aceptó dos cargos relacionados por el escándalo de corrupción que saqueó a la entidad. Foto: 1. Colprensa / 2. Rama Judicial

La investigación en su contra permitió a la Fiscalía abrir nuevos proceso que incluso llevaron a compulsas de copias para procesar congresistas como los expresidente de la Cámara, Andrés Calle y del Senador, Iván Name, los dos con medidas de aseguramiento por los presuntos hechos de corrupción.