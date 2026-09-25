Una nueva muerte vuelve a exponer la violencia que enfrentan los liderazgos sociales en diferentes regiones del país. Gabriel Pacheco Díaz, dirigente comunal y defensor de derechos humanos, fue encontrado sin vida el 24 de septiembre en zona rural de Villagarzón, Putumayo.

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De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Pacheco era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Naranjito, responsable de la Secretaría Técnica de Asojuntas e integrante de la Red de Derechos Humanos en Villagarzón.

Su cuerpo fue hallado en el trayecto entre las veredas La Palanca y Santa Rosa. Según la información conocida hasta el momento, presentaba indicios de tortura y tenía sus extremidades atadas.

Las circunstancias del crimen, así como sus responsables y móviles, deberán ser esclarecidas por las autoridades. Por ahora, no se ha informado públicamente de capturas relacionadas con el homicidio.

Con Pacheco, Indepaz elevó a 115 el número de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados en el país durante 2026.

Cuatro líderes reportados como asesinados en una semana

El caso de Gabriel Pacheco se suma a otros tres que Indepaz dio a conocer durante los últimos días en diferentes departamentos del país.

El 22 de septiembre fue asesinado Julián Rodríguez, líder comunal y presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, Santander.

Según la información recopilada sobre el caso, Rodríguez se movilizaba en una camioneta cuando fue atacado por hombres armados que se desplazaban en motocicleta. El dirigente recibió varios disparos y murió a causa de las heridas. Su caso quedó registrado por Indepaz como el número 114 de 2026.

Antes había sido reportada la muerte de Carlos Andrés Muñoz Ocampo, un joven líder de Marinilla, Antioquia, reconocido por el trabajo que desarrollaba con jóvenes de su comunidad. Además de su actividad como comerciante, participaba en procesos de scouts del municipio.

Muñoz fue reportado como desaparecido el 18 de septiembre y, cerca de 16 horas después, fue encontrado sin vida en una zona boscosa. De acuerdo con la información conocida, presentaba varias heridas que habrían sido provocadas con arma cortopunzante. Las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación.

A estos hechos se suma el caso de Carmelina González Díaz, mayora sabedora del pueblo Yanacona y perteneciente al Resguardo Indígena de Inti Yaku, en Rosas, Cauca.

La mujer, de 69 años, permanecía desaparecida desde el 11 de febrero, cuando participaba en un ejercicio cultural de alistamiento espiritual. Durante meses, autoridades y comunidades indígenas reclamaron información sobre su paradero.

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Más de siete meses después, el 17 de septiembre, fue encontrada sin vida en el cerro El Broncazo, en zona rural de Rosas. Las circunstancias de su desaparición y muerte son materia de investigación.

Indepaz registró su caso con el número 112, seguido por Carlos Andrés Muñoz, con el 113; Julián Rodríguez, con el 114, y finalmente Gabriel Pacheco, con el 115.

Defensoría había advertido riesgos en Villagarzón

En el caso más reciente, la situación de seguridad en Villagarzón ya había sido objeto de advertencias.

La Defensoría del Pueblo emitió en 2022 la Alerta Temprana 022, que incluyó a este municipio de Putumayo dentro de los territorios expuestos a riesgos derivados de la disputa de estructuras armadas.

La alerta identificó entre las poblaciones especialmente expuestas a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes. Entre las conductas advertidas aparecen amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamiento forzado, confinamiento y tortura o tratos crueles.

Según el reporte más reciente, actualmente hacen presencia en la zona el Frente Raúl Reyes del Estado Mayor de Bloques y Frentes, los Comandos Bolivarianos de la Frontera y estructuras de carácter local.