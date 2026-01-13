Nación

Asesinaron a otro líder social, esta vez en Norte de Santander; es el segundo en lo que va del año en Colombia

El primer asesinato contra un líder social durante los primeros días de enero ocurrió en Córdoba.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

14 de enero de 2026, 3:35 a. m.
Indepaz entregó el informe de estos asesinatos. Foto: Getty Images

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que durante los primeros días de enero de 2026 ya se han registrado dos asesinatos a líderes sociales en Colombia.

El más reciente hecho se registró en horas de la mañana del 13 de enero en la vereda El Topón, del municipio de Cucutilla, en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con las primeras versiones preliminares indican que Carlos Alberto Sánchez Hernández habría sido atacado con un machete en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

Este ciudadano era un reconocido líder social y comunitario, y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Cumbres, en la comuna 6 de la ciudad de Cúcuta.

En estos hechos resultó gravemente herida otra persona que lo acompañaba y quien se encuentra en un centro asistencial recibiendo atención médica donde se desconoce su estado de salud.

La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Cucutilla con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

Hasta el momento, se desconoce los autores de este hecho violento, por lo que las autoridades pertinentes investigan el tiempo, modo y lugar en el que sucedió el ataque contra el líder social.

Este asesinato se suma a la muerte violenta de Jorge Luis Burgos, quien era un reconocido líder social y comunitario, conocido en su comunidad como “El Profe”, y destacado docente de religión en la Institución Educativa de Tres Palmas, en el municipio de Montería, Córdoba.

Según Indepaz, este docente fue asesinado en su vivienda, ubicada en el corregimiento de Tres Palmas, donde fue encontrado sin vida el pasado 7 de enero de 2026.

De acuerdo con las primeras versiones, este hombre presentaba signos de violencia y estrangulamiento. Las autoridades de la región investigan quién está detrás de este asesinato.

asesinato

Asesinaron a otro líder social, esta vez en Norte de Santander; es el segundo en lo que va del año en Colombia

La tragedia ocurrió este 13 de enero, en horas de la mañana.

