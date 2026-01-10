Masacre en Maicao: hombres armados asesinaron a cinco personas; esto se sabe

A la guerra entre bandas locales atribuyen una masacre de cinco personas ocurrida durante la noche del viernes 9 de enero, en la ciudad de Maicao, en La Guajira.
Las primeras versiones indican que los hechos sucedieron cuando varios jóvenes departían en el barrio Altos de Parrantial.
“Las víctimas fueron sorprendidas por hombres en moto y en un vehículo, que se bajaron y dispararon de forma indiscriminada”, escribió en la red social X el periodista Jacobo Solano Cerchiaro.
Otra persona habría sido alcanzada por las balas y alcanzó a sobrevivir.
Cuatro de las víctimas mortales fueron identificadas como Eider Cantillo Melo, Jean Carlos Meza Estrada, Alex Mendoza y Janer Martínez, la quinta persona, no ha sido identificada.
