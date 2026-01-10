Nación

Masacre en Maicao: hombres armados asesinaron a cinco personas; esto se sabe

Los hechos sucedieron en la noche del viernes.

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 2:30 p. m.
Cinco personas fueron asesinadas en Maicao. Las autoridades investigan los hechos
Cinco personas fueron asesinadas en Maicao. Las autoridades investigan los hechos Foto: Jacobo Solano Cerchiaro - @JACOBOSOLANOC

A la guerra entre bandas locales atribuyen una masacre de cinco personas ocurrida durante la noche del viernes 9 de enero, en la ciudad de Maicao, en La Guajira.

Las primeras versiones indican que los hechos sucedieron cuando varios jóvenes departían en el barrio Altos de Parrantial.

“Las víctimas fueron sorprendidas por hombres en moto y en un vehículo, que se bajaron y dispararon de forma indiscriminada”, escribió en la red social X el periodista Jacobo Solano Cerchiaro.

Otra persona habría sido alcanzada por las balas y alcanzó a sobrevivir.

Cuatro de las víctimas mortales fueron identificadas como Eider Cantillo Melo, Jean Carlos Meza Estrada, Alex Mendoza y Janer Martínez, la quinta persona, no ha sido identificada.

Noticia en desarrollo...

Noticias Destacadas