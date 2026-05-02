Balacera en Valledupar: dos jóvenes muertos y ocho heridos; esto dice la Policía

Una balacera se registró en Valledupar, Cesar, en medio de un procedimiento de la Policía Metropolitana, donde dos jóvenes terminaron asesinados y ocho personas más con lesiones en varias zonas de sus cuerpos.

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Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades judiciales como Holman Quintero Dávila, de 19 años de edad, y Hernán Andrés Daza Veleño, de 20 años.

Todo ocurrió, de acuerdo con testigos, en un establecimiento conocido popularmente como El chemanismo, ubicado en el sector Torres de Nando Marín de la capital del Cesar.

En esta zona se registró la balacera. Foto: Suministrado a SEMANA.

Entre los lesionados se encuentran personas que responden a los nombres de Luis Fernando Guevara Montejo, Humberto Luis Castilla Miranda, Isaid Andrés Centeno Delgado y el soldado regular Fabián Andrés Reales Angulo. Todos recibieron disparos en sus piernas y reciben atención médica.

Hay dos soldados profesionales que terminaron lesionados adscritos al departamento del Putumayo y los uniformados son Andrés Felipe Oyola Osorio, Edgardo Luis Landero Cuello y José Fernando Patiño García.

Tras estos hechos, la Policía Metropolitana de Valledupar emitió un comunicado en el que se pronunció frente a este caso que ha generado terror entre la ciudadanía.

“De acuerdo con la información preliminar, siendo aproximadamente las 02:55 de la madrugada, patrullas de vigilancia atendieron un requerimiento ciudadano, en el cual se alertaba sobre la presencia de un individuo presuntamente armado en las inmediaciones de un establecimiento abierto al público”, informó la Policía.

Tres policías terminaron heridos. Foto: Colprensa

Asimismo, indicó que cuando llegaron los uniformados se registró la alteración del orden público.

“Los uniformados intentaron realizar un procedimiento de registro a persona a un ciudadano que coincidía con las características reportadas; sin embargo, esta se negó al procedimiento y, con el apoyo de varios acompañantes, incitó una reacción violenta contra los policías mediante el uso de armas de fuego y el lanzamiento de objetos contundentes, generando un escenario de alta tensión que obligó al uso legítimo y proporcional de la fuerza para restablecer el orden y salvaguardar la vida e integridad de las personas”, explicó.

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Indicó que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación es responsable de esclarecer este nuevo hecho que generó pánico entre la ciudadanía.

“Los actos urgentes fueron asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entidad que realizó la inspección técnica al lugar de los hechos y la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física”, precisaron.

Desde la Inspección General de la Policía Nacional de Colombia anunciaron las investigaciones pertinentes de este caso.