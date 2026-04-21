Valledupar refuerza estrategias de bilingüismo ante bajo nivel de inglés en el ranking nacional

El fortalecimiento del bilingüismo en Colombia continúa siendo un desafío para el sistema educativo, especialmente en ciudades intermedias como Valledupar, donde el dominio del inglés se mantiene por debajo del promedio nacional. De acuerdo con el Ranking EF de Dominio del Inglés, la capital del Cesar ocupa el puesto 24 entre las 29 ciudades evaluadas en el país.

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El mismo informe ubica a Colombia en la posición 17 entre 21 países de América Latina y en el lugar 76 a nivel global entre 116 naciones evaluadas, con un puntaje de 480. Además, evidencia rezagos en al menos 11 ciudades que se encuentran por debajo del promedio nacional, entre ellas Valledupar.

Ante este panorama, algunas instituciones educativas han comenzado a reforzar sus modelos pedagógicos con estrategias de inmersión lingüística desde edades tempranas. Edward Ortega, rector del Colegio Gimnasio del Norte, señala que es necesario fortalecer la enseñanza del inglés desde la infancia y en contextos académicos reales para ampliar las oportunidades de los estudiantes.

“La enseñanza de una segunda lengua no puede limitarse al vocabulario o la gramática; por el contrario, debe estar vinculada al pensamiento académico, a la resolución de problemas y a la capacidad de comunicarse con sentido en contextos reales. Por ello, nuestro modelo de educación bilingüe está basado en la inmersión progresiva y la integración de asignaturas en inglés, impartidas por docentes que dominan la lengua, que la contextualizan y poseen herramientas pedagógicas eficaces, lo que permite una modelación auténtica del idioma y fortalece el listening académico de los estudiantes”, afirma.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El modelo implementado en esta institución inicia con la exposición sistemática al inglés desde los tres años, mediante rutinas y experiencias guiadas. En primaria y bachillerato, además de la enseñanza del idioma, se imparten materias como matemáticas, ciencias y sociales en inglés, con el objetivo de favorecer su uso en contextos académicos.

“Con la presencia de docentes nativos estratégicamente ubicados en los ciclos de primaria y bachillerato, particularmente en áreas como ciencias enseñadas en inglés, se enriquece el proceso de aprendizaje de la lengua. Si bien su participación aporta valor al desarrollo lingüístico y promueve la exposición a matices culturales propios del idioma, el fortalecimiento del bilingüismo en nuestros estudiantes se sustenta principalmente en un modelo pedagógico sólido, una alta intensidad de exposición al inglés y una práctica constante en distintos espacios del currículo. De esta manera, la interacción con docentes nativos complementa el proceso y contribuye también al desarrollo de competencias interculturales, permitiendo que los estudiantes se proyecten en contextos globales sin perder su identidad local”, explica el rector.

De acuerdo con la institución, el enfoque se complementa con preparación para pruebas internacionales, proyectos interdisciplinarios en segunda lengua y espacios de inmersión comunicativa, con el objetivo de fortalecer las competencias lingüísticas de los estudiantes y su acceso a oportunidades académicas y profesionales.