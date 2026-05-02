Así fue visto el corrupto empresario Emilio Tapia disfrutando del Festival Vallenato en Valledupar

Por medio de la cuenta de X, la periodista Johana Fuentes dio a conocer cómo el empresario condenado por corrupción Emilio Tapia disfrutaba de una fiesta en Valledupar, Cesar, en el Festival Vallenato.

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“Anoche el corrupto Emilio Tapia estaba en la fiesta de Old Parr en el Festival Vallenato, con políticos, congresistas, periodistas, empresarios. Varios lo saludaban como si nada hubiera pasado, porque en este país no existe la sanción social ni la vergüenza“, denunció la comunicadora social.

Otra de las reacciones que se conocieron fue la del candidato presidencial Sergio Fajardo, quien lo hizo también por su cuenta en X.

“Emilio Tapia, libre y campante, sin ningún tipo de sanción social. Roban, devuelven migajas y siguen robando impunes. El 7 de agosto, con nosotros, se acaba esto. Vamos a barrer a los corruptos”, dijo.

Por su parte, Cristina Plazas, por X, también se mostró indignada: “Este país no es viable. Miren quién estaba anoche en el Festival Vallenato, en la fiesta de @oldparr: Emilio Tapia, un hombre condenado por corrupción. No hay derecho a que alguien con ese prontuario esté libre y asistiendo a eventos sociales como si nada".

De igual manera, indicó: “La pregunta es inevitable: ¿por qué los organizadores lo invitan? ¿Por qué nadie lo rechaza? ¿Por qué no hay un mínimo reproche social? ¿En qué momento se normalizó esto? Porque aquí no es solo la justicia la que falla. También hay un silencio social que lo permite. No se puede normalizar lo inaceptable. ¿Hasta cuándo se va a tolerar esta vagabundería?”.

Y no es la primera vez que se ve a Tapia campante por las calles del Caribe colombiano, pues en un exclusivo sector del norte de Barranquilla fue visto con un robusto esquema de seguridad y en compañía de su esposa, la senadora Saray Robayo.

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En esa ocasión, al parecer, el condenado estaba de compras con su familia. Tanto la decisión de una jueza de Barranquilla de otorgarle la condena fuera de una cárcel como los videos que se conocieron recientemente han generado todo tipo de polémicas por medio de las redes sociales.

SEMANA conversó con Carlos Jiménez, abogado penalista y profesor universitario, quien explicó desde la norma lo que esta libertad significa.

“La libertad condicional es un subrogado penal, lo que significa que es una herramienta que sirve para sustituir, de ahí lo de subrogado, las condiciones en las cuales se va a cumplir la pena. Ya no va a ser en prisión, sino que va a ser en libertad, sometido a unas condiciones. Todas las personas, en principio, tienen derecho a que se les pueda conceder este beneficio, si se cumplen ciertos requisitos”, detalló.