Escalada de violencia: banda criminal amenaza a jueces en Atlántico y les hace temeraria petición

La violencia sigue haciendo estragos en el Atlántico. Este jueves, 30 de abril, se conoció un panfleto que amenaza a jueces del municipio de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla. La amenaza fue firmada por una organización que se hace llamar Los Porteños y advierte que pueden ser declarados “objetivos militares”.

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La fecha del documento es del 29 de abril y envía un mensaje contra los operadores de la justicia en esta zona del Caribe colombiano.

“Señores jueces y juezas de Pto. Colombia, se les hace un llamado a colaborar en la guerra que estamos librando; los invitamos de manera obligatoria a unirse al pacto de Pto. Colombia”, dice la amenaza.

Amenaza contra jueces. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los criminales les piden a los jueces que fallen a favor de los integrantes de esa organización ilegal y que los dejen libres en medio de las audiencias que adelantan en contra de los detenidos.

“Todo miembro de nuestra organización que esté preso debe dejarlo libre y todo proceso de tierras debe ayudarnos a recuperarlas; el que no colabore será declarado objetivo militar”, agregaron.

También les advirtieron que los atacarían en caso de dar aviso a las autoridades de este tipo de amenazas.

“Como avisen a la policía, serán declarados objetivo militar; ya los tenemos ubicados a todos, a qué horas llegan a Pto. Colombia y a qué hora se van y dónde viven”, señalaron.

Asimismo, la banda precisó: “Y si a ustedes los llegan a cambiar o piden protección, avísenles a todo el que llegue que nos tienen que colaborar; si no, también serán declarados objetivos militares”.

Puerto Colombia vive una crisis de seguridad. Foto: Getty Images

La situación de orden público en este municipio está fuera de control, pues en la tarde del lunes 27 de abril, sicarios llegaron hasta una vivienda de un barrio del municipio de Puerto Colombia y abrieron fuego contra un hombre que tenía en brazos a su hija, de apenas 20 días de nacida.

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Los mayores de edad lesionados a disparos fueron identificados por las autoridades como Andrés Felipe González Pérez, de 32 años, y Yorgelis Carolina Reyes German, de 25 años. Al parecer, el hecho criminal se habría registrado por el control territorial de la venta de estupefacientes en esta zona del Atlántico.