El desgarrador mensaje de joven que perdió a su mamá y a su hermano en ataque criminal en Soledad, Atlántico

Los hechos de violencia no cesan en el departamento del Atlántico, aunque las autoridades han desplegado estrategias y operativos de control en los puntos más complejos. La noche del viernes 1 de mayo, un joven y su mamá fueron asesinados en el barrio Los Cedros, de Soledad, cuando atendían un negocio en horas de la noche.

Violencia en Atlántico: asesinan a madre e hijo mientras atendían un negocio en Soledad

Los criminales se movilizaban en una motocicleta cuando abrieron fuego y dejaron sin vida a estas dos personas. La conmoción en la zona es total y están pidiendo mayor contundencia de las autoridades contra este tipo de hechos de violencia.

Las víctimas mortales fueron identificadas por la Policía de Barranquilla como Dandeny David Vallejo Mora, de 29 años de edad, quien registraba una anotación por el delito de porte ilegal de armas de 2018, y Rosa Beatriz Mora Pérez, de 52 años.

En medio de la tragedia que sacude a esta familia, Jeiner Vallejo, hermano de Dandeny e hijo de Rosa Beatriz, escribió un desgarrador mensaje en su cuenta de Facebook.

“Hermano de mi vida, madre, amor de mi vida, me encuentro destrozado, he perdido el rumbo, el sentido; son todo para mí. Siempre estuvimos juntos en las buenas, malas, remalas, pero nunca nos abandonamos. Me les arrebataron la vida, no lo merecían. Escribo esto con las manos temblorosas y los ojos bañados en lágrima”, expresó.

Asimismo, Jeiner dijo que, en medio de cualquier situación, como familia se mantenían unidos y que seguiría fuerte en medio del dolor indescriptible que hoy lo embarga.

“Me dejan una gran enseñanza: a no bajar los brazos y a luchar día a día. Me enseñaron tantas cosas que no alcanzaría a describirlas en un texto. Madre luchadora, guerrera, loquita, amorosa y escandalosa, siempre querías lo mejor para nosotros y siempre nos decías que dabas la vida por nosotros, y así lo hiciste. Me tienes el corazón vuelto nada, mamita, te amo”, agregó.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

El joven, visiblemente afectado, se refirió a su hermano, quien murió tras los impactos de bala que recibió por parte del sicario.

“Hermano, mi chocolatoso, silencioso, guerrero, amoroso, ya no tendré a quien abrazar y besar de vez en cuando. Me apagaron la felicidad que tenía con tu partida. Eres el mejor, mi apoyo… porque a pesar de que eras menor, siempre estaba tu mano para levantarme. Si tenía hambre, solo era escribirte y tú me dabas sin peros. Siempre te admiré en silencio”, indicó.

“Papi, te amo, hermano, no te imaginas cómo me han dejado los dos. Los amaré por el resto de mi vida”, finalizó.

Extorsión desborda en Barranquilla: más de 500 negocios han cerrado en siete años, denuncia Undeco

El CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió las investigaciones de este nuevo hecho violento que sacude al municipio de Soledad. La comunidad de este municipio sigue pidiendo mayor control por parte de la Policía Metropolitana.