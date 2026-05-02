Violencia en Atlántico: asesinan a madre e hijo mientras atendían un negocio en Soledad

La violencia sigue desbordada en Barranquilla y en los municipios del área metropolitana, aun con los operativos que adelantan desde la Policía Nacional con apoyo de otras instituciones. En la noche del viernes, 1 de mayo, madre e hijo fueron asesinados a disparos en el barrio Los Cedros, de Soledad, cuando se encontraban atendiendo su negocio de razón social La Primavera.

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Las víctimas de este nuevo hecho de violencia fueron identificadas por las autoridades como Dandeny David Vallejo Mora, de 29 años de edad, quien registraba una anotación por el delito de porte ilegal de armas de 2018, y Rosa Beatriz Mora Pérez, de 52 años.

En este sitio del barrio Los Cedros, se registró el doble crimen. Foto: Suministrado a SEMANA.

De acuerdo con la versión que entregaron desde la Policía, dos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron hasta el establecimiento comercial y le dispararon en varias oportunidades a Vallejo Mora y luego se dieron a la huida.

Cuando los criminales intentaban huir, Mora Pérez los persiguió y uno de los sicarios le propinó varios impactos de bala. Ambos, malheridos, fueron trasladados hasta centros asistenciales cercanos donde, pese al esfuerzo de los médicos, fallecieron.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para poder esclarecer este nuevo hecho de violencia que hoy sacude al municipio de Soledad.

Son varias las hipótesis que manejan las autoridades sobre este doble crimen: la primera tiene que ver con una deuda y la segunda que no descartan es un caso de extorsión, pues en la zona hay presencia de bandas criminales dedicadas a este delito.

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Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Los cuerpos sin vida de madre e hijo fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia. Se espera que con las labores investigativas de la Fiscalía General puedan capturar a los responsables de este hecho criminal.