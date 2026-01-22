Nación

Primicia: a juicio disciplinario la jueza que le dio libertad condicional a Emilio Tapia

La Comisión de Disciplina Judicial llamó a pliego de cargos a la jueza Claribel Onisa Fernández.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 9:01 p. m.
El empresario corrupto Emilio Tapia en Barranquilla.
El empresario corrupto Emilio Tapia en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA conoció en primicia que la Comisión de Disciplina Judicial acaba de llamar a juicio disciplinario a la jueza primera de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, por haberle otorgado la libertad condicional al condenado contratista Emilio Tapia.

La decisión conocida por esta revista formuló como primer cargo la “probabilidad de falta disciplinaria (…) concretado en la posible incursión en falta gravísima, a título de dolo, lo que se traduce en realizar objetivamente la descripción típica del delito de prevaricato por acción, por haber emitido en el proceso 19953 el auto del 11 de abril de 2025 con el que concedió una libertad condicional a Emilio Tapia”.

Comisión de Disciplina compulsó copias para abrir nueva investigación contra la juez que dejó libre a Emilio Tapia

La Comisión de Disciplina Judicial justificó que ese llamado a juicio se dio por las decisiones contrarias que habría tomado la jueza frente a lo exigido por el Código Penal, la Corte Constitucional y otras decisiones judiciales.

El segundo cargo disciplinario contra Fernández fue por “haberse configurado en grado de probabilidad la falta disciplinaria prevista en el artículo 242 del CGD, concretado a la posible incursión en falta gravísima, a título de dolo, lo que se traduce en realizar objetivamente la descripción típica del delito de prevaricato por omisión”.

Nación

Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde desapareció Valeria Afanador, se pronunció ante solicitud de imputación de cargos a directivos

Nación

Asfixiado y torturado: así habría muerto el profesor Neill Cubides, según dictamen preliminar de Medicina Legal

Bucaramanga

Nuevo temblor en Colombia este jueves, 22 de enero, sacude a esta región conocida como nido sísmico

Nación

Corporación de Jueces y Magistrados rechazó decreto que redujo prima de servicio a los congresistas. “Así ocurrió en Venezuela”

Nación

Contraloría abrió indagación por presuntas irregularidades en millonario contrato de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Bogotá

El San Juan de Dios y el Multicampus de Suba, los dos puntos clave del encuentro privado entre Petro y Galán: “En la diferencia podemos llegar a acuerdos”

Nación

Le negaron tutela al profesor José Ismael Peña para regresar al cargo de rector de la Universidad Nacional

Nación

La derrota de Miguel Ángel del Río en queja contra el abogado de la víctima del exembajador de Colombia en Ghana

Nación

A investigación disciplinaria dos fiscales delegados ante la Corte Suprema por caso Carlos Ramón González

Nación

Comisión de Disciplina compulsó copias para abrir nueva investigación contra la juez que dejó libre a Emilio Tapia

No
Parte del llamado a juicio disciplinario contra la juez que le dio libertad condicional a Emilio Tapia. Foto: No

Para la alta corte, la jueza en Barranquilla habría omitido parte del proceso para aplicar lo estipulado por el Código de Procedimiento Penal, al parecer, al retardar el trámite del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría el 11 de abril de 2025.

“Realizar objetivamente la descripción típica del delito de prevaricato por acción, por haber emitido en el proceso 28007 el auto del 28 de marzo de 2025 con el que concedió una libertad condicional a Emilio Tapia, al parecer, de forma contraria a lo exigido por el Código Penal”, es el tercer cargo formulado contra la funcionaria de la Rama Judicial.

La representante por el Partido de La U, Saray Robayo, es esposa de Emilio Tapia.
La representante por el Partido de La U, Saray Robayo, es esposa de Emilio Tapia. Foto: Tomado de Instagram: @Sarayrobayobech

La Comisión de Disciplina Judicial también la llamó a juicio disciplinario para que responda por el presunto prevaricato por acción en el que habría incurrido cuando el 30 de julio de 2025 expidió un auto que dejó sin efectos la libertad otorgada en marzo de ese año.

La decisión argumentó que esa jugadita le habría permitido evitar el trámite de recurso de apelación y conceder nuevamente, con argumentos cuestionables, libertad condicional al polémico Emilio Tapia, actual pareja de la congresista Saray Robayo.

Más de Nación

Valeria fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.

Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde desapareció Valeria Afanador, se pronunció ante solicitud de imputación de cargos a directivos

El cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides fue dejado en la vía a Villavicencio.

Asfixiado y torturado: así habría muerto el profesor Neill Cubides, según dictamen preliminar de Medicina Legal

Sismo temblor sismografo Colombia

Nuevo temblor en Colombia este jueves, 22 de enero, sacude a esta región conocida como nido sísmico

Tribunales de Cundinamarca y Bogotá D C martillo de juez martillo de Corte Mazo de Juez sala de audiencia Bogota junio 25 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Corporación de Jueces y Magistrados rechazó decreto que redujo prima de servicio a los congresistas. “Así ocurrió en Venezuela”

El empresario corrupto Emilio Tapia en Barranquilla.

Primicia: a juicio disciplinario la jueza que le dio libertad condicional a Emilio Tapia

No

Contraloría abrió indagación por presuntas irregularidades en millonario contrato de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro.

El San Juan de Dios y el Multicampus de Suba, los dos puntos clave del encuentro privado entre Petro y Galán: “En la diferencia podemos llegar a acuerdos”

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución.

Le negaron tutela al profesor José Ismael Peña para regresar al cargo de rector de la Universidad Nacional

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Habla sargento (r) que lloró de indignación cuando el ministro de la Igualdad sacó a su tropa a empujones de Toribío: “Hubo agentes externos”

Brigadier General Giovanni Cristancho comandante de la Policía de Bogotá

En Bogotá, solo el 6 % de los capturados por algún delito quedan tras las rejas: comandante de la MEBOG lanzó duro cuestionamiento a la justicia

Noticias Destacadas