Comisión de Disciplina compulsó copias para abrir nueva investigación contra la juez que dejó libre a Emilio Tapia

SEMANA conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Seccional Atlántico, compulsó copias para abrir una nueva investigación contra la jueza que dejó libre en las últimas horas al polémico contratista Emilio Tapia.

A través de un auto, la magistrada Yessica Paola Guerrero García, presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, confirmó que “se ordenará la compulsa de copias contra la citada funcionaria, para que se reparta como queja disciplinaria ante esta misma Sala”.

La decisión se conoció días después de que la juez Claribel Onisa Fernández ordenó darle prisión domiciliaria al condenado empresario y después le otorgó la libertad condicional con el argumento de que cumplió cierta parte de la pena.

El fallo del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla conocido por SEMANA explicó que “al sentenciado Emilio Tapia Aldana la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días, para lo cual se tendrá como caución prendaria, la misma que prestó con ocasión del auto del 11 de abril de 2025”.

Lo que ha llamado la atención de esta decisión es que la juez Fernández ya tiene dos investigaciones andando en la Comisión de Disciplina Judicial por las decisiones que ha tomado casualmente, beneficiando al polémico Tapia, actual pareja de la congresista Saray Robayo.

El pasado 11 de abril, la juez Claribel Onisa le concedió una primera libertad condicional a Tapia, pero esa decisión también terminó en una investigación que la alta corte adelanta contra la funcionaria de la rama Judicial.

El excontratista estaba recluido en la cárcel El Bosque, en Barranquilla. | Foto: Colprensa

Tiempo después, la Comisión de Disciplina Judicial anunció una nueva compulsa de copias contra la funcionaria por las posibles irregularidades que habría hecho para demorar y obstaculizar la recaptura de Tapia, condenado a más de seis años de cárcel por el escándalo conocido como Centro Poblados, con el cual se pretendía llevar internet a las regiones más alejadas en Colombia.