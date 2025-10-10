El Juzgado 15 Penal de Conocimiento de Bogotá emitió orden de captura en contra del empresario Emilio Tapia Aldana, condenado por el escándalo de corrupción en la ejecución del contrato de Centros Poblados.

La decisión se tomó tras la apelación presentada por la Procuraduría General en contra de la decisión emitida el pasado 11 de abril por el Juzgado Primero de Ejecución de penas de Barranquilla.

Este viernes, 10 de octubre, el juzgado le ordenó a las autoridades ubicar y capturar al empresario cordobés.

Esta es la decisión del juzgado