Suscribirse

Judicial

Emiten orden de captura en contra del empresario Emilio Tapia

La decisión se tomó tras revisar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 3:55 p. m.
La misma veeduría que denunció el caso de Centros Poblados ahora advierte que Emilio Tapia estaría detrás de un millonario contrato de salud en Barranquilla. El contratista lo niega.
Emilio Tapia | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El Juzgado 15 Penal de Conocimiento de Bogotá emitió orden de captura en contra del empresario Emilio Tapia Aldana, condenado por el escándalo de corrupción en la ejecución del contrato de Centros Poblados.

La decisión se tomó tras la apelación presentada por la Procuraduría General en contra de la decisión emitida el pasado 11 de abril por el Juzgado Primero de Ejecución de penas de Barranquilla.

Este viernes, 10 de octubre, el juzgado le ordenó a las autoridades ubicar y capturar al empresario cordobés.

Esta es la decisión del juzgado

Juez ordena la captura de Emilio Tapia by Rafael Pérez-Becerra

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esteban Santos reaccionó a la publicación de Abelardo de la Espriella sobre el Nobel de María Corina Machado

2. Vladímir Putin sale en defensa de Donald Trump tras no recibir el Premio Nobel: “Hace mucho para la solución de crisis complejas”

3. Gustavo Petro se reunió con las colombianas que habían sido detenidas por Israel en la flotilla que se dirigía a Gaza

4. Emiten orden de captura en contra del empresario Emilio Tapia

5. Esta es la publicación de Donald Trump tras anuncio del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Emilio TapiaCentros pobladosCarrusel de la contratación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.