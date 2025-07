Saray Robayo pide a la periodista Eva Rey que publique toda la entrevista que se grabó con su pareja Emilio Tapia

Sin embargo , como en ese espacio se habló sobre la intimidad de la legisladora con su pareja estando recluido en la cárcel, generó todo tipo de comentarios y la periodista tomó la decisión de borrar la publicación y anunciar que no emitirá el programa completo.

“La razón de esa entrevista no fue política, ni mediática, ni estratégica. Fue humana. Decidí construir una familia con Emilio, un hombre que enfrentó procesos judiciales por los cuales ya cumplió sus penas privativas de la libertad, colaboró con la justicia y asumió la responsabilidad civil de indemnización exigida por la Fiscalía. Nuestra hija, que hoy tiene apenas dos meses de nacida, no eligió su apellido ni su historia, pero tiene derecho a crecer en una sociedad que no castigue con censura lo que la ley ya resolvió con justicia y esperanza de redención”, dijo la legisladora.