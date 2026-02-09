Un invierno atípico en plena temporada seca desató una grave emergencia humanitaria y productiva en Córdoba y el norte de Urabá, dejando miles de familias rurales en situación crítica.

El clima no ha dado tregua y cada día se conoce sobre más familias afectadas y desalojadas por las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días.

Aunque el departamento de Córdoba ha recibido ayudas humanitarias de otras regiones del país, la situación es tan crítica que aún se espera la respuesta del Gobierno Petro ante lo que está ocurriendo.

En ese sentido, la representante a la Cámara Saray Robayo Bechara hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro para que atienda la situación.

“Señor Presidente @petrogustavo, llevamos una semana de emergencia humanitaria en Córdoba y el Gobierno Nacional sigue paralizado en la retórica. Mientras usted espera que la Corte le “valide” decretos, nuestra gente sigue bajo el agua“, dijo la congresista.

Invierno atípico deja miles de fincas inundadas en Córdoba y en el norte de Urabá

Agregó: “Le recuerdo que usted tiene una herramienta legal clara y vigente: el Decreto de Situación de Desastre Nacional, contemplado en la Ley 1523 de 2012. Esta declaratoria le permite actuar ya, de manera focalizada en Córdoba, sin depender de facultades extraordinarias”.

La congresista del Partido de la U aseguró que la Casa de Nariño debe tomar decisiones individuales para el departamento de Córdoba de manera urgente.

“¿Por qué insistir en una Emergencia Económica (art. 215 de la Constitución), hoy suspendida o vencida, cuando puede declarar un desastre nacional priorizado para el departamento? La ley permite traslados presupuestales ágiles, contratación expedita para obras de emergencia y la activación de subsidios de vivienda y apoyo al sector agropecuario".

Córdoba, en alerta máxima: lluvias e inundaciones llevan al departamento a la calamidad pública

Así mismo, dijo que Córdoba no puede esperar a que se resuelvan las diferencias jurídicas que tiene el presidente Petro con las cortes ya que el departamento está en emergencia y cada día hay más damnificados.

“A la @UNGRD le digo con claridad: los instrumentos y los recursos existen. El Presidente tiene la competencia para declarar el desastre nacional focalizado hoy mismo. ¡Menos X y más ejecución en el Sinú y el San Jorge!“.

Este lunes 9 de febrero, el Gobierno Petro hará un consejo de ministros en el departamento de Córdoba y se espera que haya anuncios para atender la grave situación que se está presentando en esa zona del país.