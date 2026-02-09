Nación

Ideam revela el pronóstico del clima para esta semana del 9 al viernes 13 de febrero. ¿En qué regiones de Colombia lloverá?

Hay probabilidad de precipitaciones en varias zonas del país.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

9 de febrero de 2026, 5:27 p. m.
Así estarán las lluvias en Colombia.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para la semana del lunes 9 de febrero al viernes 13 de febrero del 2026.

La entidad indicó que, para este periodo, “se prevé una tendencia de tiempo seco en la mayor parte del país con cielo entre despejado y parcialmente cubierto, y probabilidad de lluvias en sectores de las regiones: Pacífica, sur y occidente de la Andina y Amazonia”.

En el caso de Bogotá, el informe señala posibilidad de lluvias durante las tardes, especialmente hacia finales de la semana en sectores del norte y occidente de la ciudad. La temperatura variará entre aproximadamente 9 °C y 21 °C.

Para este lunes 9 de febrero, el Ideam pronostica lluvias entre moderadas e intensas en horas de la tarde y la noche en áreas del occidente de Córdoba, Antioquia, centro y oriente de Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y Putumayo, Vaupés y Amazonas. También se prevén lloviznas en zonas dispersas del norte de Magdalena, sur de Bolívar, Meta, sur de Vichada, Guaviare y Guainía.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre parcial y nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en diferentes momentos del día.

Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales.
El martes 10 de febrero se estiman condiciones secas en gran parte del territorio nacional, con excepción de sectores del suroccidente de Córdoba, Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, occidente de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde se advierten precipitaciones con posibilidad de altos acumulados.

Se anticipan lluvias ligeras en áreas del nororiente de Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, Tolima, Huila, occidente de Caquetá y Putumayo, sur de Guainía, Vaupés y Amazonas. En la zona insular se prevén lluvias intermitentes, especialmente hacia el sector marítimo.

Para el miércoles 11 se esperan lluvias después del mediodía y durante la noche en sectores del nororiente de Magdalena, norte de Cesar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y oriente de Amazonas. En otras zonas del país predominará el tiempo seco.

El jueves 12 se advierte un posible aumento de las lluvias a nivel nacional, principalmente en áreas de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonia.

Mientras que el viernes 13 se prevén precipitaciones en amplios sectores de las regiones Andina, Pacífica, Amazonia y sur de la Caribe, con posibilidad de elevados acumulados en varios departamentos. En la zona insular del Caribe colombiano se estiman lluvias ligeras de carácter ocasional.

Ideam revela el pronóstico del clima para esta semana del 9 al viernes 13 de febrero. ¿En qué regiones de Colombia lloverá?

