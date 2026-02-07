Nación

Unidad de Gestión de Riesgo recomienda declarar nueva emergencia económica tras frente frío en 84 municipios

Estos son los detalles de la recomendación que hizo la entidad tras la situación vivida durante los últimos días.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 1:44 p. m.
El frente frío que llegó a Colombia ha afectado varias regiones.
El frente frío que llegó a Colombia ha afectado varias regiones. Foto: SEMANA

Durante los últimos días, en varias zonas del país, los colombianos han experimentado fuertes lluvias y temperaturas considerablemente bajas, por cuenta de un fenómeno meteorológico que llegó al país denominado el frente frío, que arribó a la costa Caribe del país y que está afectando las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en zonas del golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y el centro y sur de La Guajira.

También ha afectado sectores en Antioquia, Norte de Santander, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y áreas de la Amazonía, de acuerdo con el Sistema de Gestión de Riesgos en un comunicado.

Miles de personas lo perdieron todo por las inundaciones causadas por el frente frío que viene desde el norte del continente y golpeó con fuerza a Colombia.
Miles de personas lo perdieron todo por las inundaciones causadas por el frente frío que viene desde el norte del continente y golpeó con fuerza a Colombia. Foto: DANIEL OBREGON

El Ideam ha precisado que para este fin de semana, del sábado 7 y domingo 8 de febrero, se prevé un aumento generalizado en las lluvias en gran parte del país. La mayor relevancia la tendrá la región Caribe y sus zonas costeras, además del norte y occidente de la región Andina y la región Pacífica.

Con el agua hasta el cuello y ahora también sin obras clave: Córdoba destinará presupuesto de otros proyectos para atender emergencia invernal

Tras esta preocupante situación, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD recomendó al presidente de la República, Gustavo Petro, declarar una nueva emergencia económica para financiar la atención y la recuperación de los territorios afectados por las emergencias asociadas al frente frío.

Nación

Cómo operará TransMilenio el fin de semana del 7 al 8 de febrero: estas son las novedades que tendrán las rutas

Cúcuta

Ataque con explosivos al Ejército deja dos militares heridos en Norte de Santander: soldados dieron de baja a miembro del ELN

Bogotá

Exclusivo: el ELN amenaza a Bogotá. SEMANA revela los planes terroristas para desestabilizar la ciudad. Hay seguimientos a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal

Nación

Ofensiva judicial contra el expresidente Álvaro Uribe en época electoral: magistrado César Reyes busca testimonios de Mancuso, El Alemán y Don Berna

Nación

“Tenemos las pruebas para vencerlo en juicio”: el director de la Dijín revela detalles del expediente contra Pipe Tuluá, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico

Nación

Ganadores de la Medalla Enrique Low Murtra, la máxima distinción de la Fiscalía, se quedaron sin el reconocimiento económico. “Nunca había ocurrido esto”

Nación

“Petro quiere desmontar la Constitución”: Carlos Bernal Pulido advierte los peligros de los decretos de emergencia económica

Nación

Abogado de Olmedo López envía mensaje a horas de audiencia por caso UNGRD: “Ha entregado pruebas contundentes”

Nación

“Hay más funcionarios por vincular”: la defensa de Sneyder Pinilla hace dura advertencia

Justicia

“La empresa criminal”: aquí están los detalles desconocidos de cómo funcionó la máquina de corrupción del Gobierno Petro para comprar congresistas

La entidad asegura que la declaratoria permitiría tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis.

Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %.
Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %. Foto: Ideam

“La nueva declaratoria de emergencia constituye la respuesta a un episodio sobreviniente, caracterizado por lluvias asociadas a un frente frío que ha intensificado la frecuencia y magnitud de los eventos en el Caribe, el Pacífico y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, indica la entidad.

Además, detallan que los hechos recientes evidencian que el país atraviesa una situación excepcional, marcada por eventos extremos inesperados que han alterado el funcionamiento normal del Estado y superado su capacidad de respuesta. Por ello, es clave analizar la declaratoria.

“El país enfrenta la confluencia excepcional de una ruptura climática persistente y la ocurrencia de nuevos eventos hidrometeorológicos de alta intensidad, que han generado afectaciones directas en infraestructura crítica y en servicios esenciales, sobrecargando al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mientras las capacidades fiscales resultan insuficientes para atender las emergencias”, precisa el comunicado.

Cartagena completa más de 48 horas de atención por las emergencias provocadas por el frente frío.
Cartagena completa más de 48 horas de atención por las emergencias provocadas por el frente frío. Foto: Alcaldía de Cartagena

Más de Nación

ed 2272

Unidad de Gestión de Riesgo recomienda declarar nueva emergencia económica tras frente frío en 84 municipios

Al tiempo que la Administración Distrital pide paciencia a la ciudadanía, ha desplegado una serie de medidas con el objetivo de dinamizar los casi 4 millones de desplazamientos diarios que se hacen en el sistema TransMilenio.

Cómo operará TransMilenio el fin de semana del 7 al 8 de febrero: estas son las novedades que tendrán las rutas

El anuncio se hizo en la mañana de este viernes.

Ataque con explosivos al Ejército deja dos militares heridos en Norte de Santander: soldados dieron de baja a miembro del ELN

ED 2272

Exclusivo: el ELN amenaza a Bogotá. SEMANA revela los planes terroristas para desestabilizar la ciudad. Hay seguimientos a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal

ED 2272

Ofensiva judicial contra el expresidente Álvaro Uribe en época electoral: magistrado César Reyes busca testimonios de Mancuso, El Alemán y Don Berna

ED 2272

“Tenemos las pruebas para vencerlo en juicio”: el director de la Dijín revela detalles del expediente contra Pipe Tuluá, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico

ED 2272

Ganadores de la Medalla Enrique Low Murtra, la máxima distinción de la Fiscalía, se quedaron sin el reconocimiento económico. “Nunca había ocurrido esto”

“El Gobierno sabe que lo que está escribiendo es inconstitucional, y no le importa. Así pasó en Venezuela”.

“Petro quiere desmontar la Constitución”: Carlos Bernal Pulido advierte los peligros de los decretos de emergencia económica

Juan Antonio Casas será el director de la integración del Gimnasio Campestre Marymount

El Gimnasio Campestre se fusiona con el Marymount: los colegios explican en SEMANA las razones del proceso y lo que viene

El general Giovanni Cristancho desplegará un operativo en 2026 concentrado en priorizar las zonas más críticas por hurto, homicidio violento y violencia intrafamiliar.

“No hay un grupo criminal que controle toda la ciudad”: general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias Destacadas