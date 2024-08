“Hay más funcionarios por vincular”: la defensa de Sneyder Pinilla hace dura advertencia

“Porque todavía no se ha adelantado lo que sería un principio de oportunidad, hay tan solo una mera expectativa y realmente como lo anunció la Fiscalía en la audiencia de imputación aquí hay una empresa criminal y hay muchas preguntas que el señor Sneyder debe contestarle a la Corte Suprema de Justicia, pero que implica mencionar nuevos nombres y para que esos nombres salgan a la luz es imprescindible tener esa inmunidad”, señaló el exfuncionario.

Sandra Ortiz, exconsejera de Petro, llegó brava a la Fiscalía. Sneyder y Olmedo la señalan de ser la “mensajera” de 3.000 millones de pesos para Name

“Siento una profunda tristeza por lo que ustedes han hecho conmigo en este tiempo. Hablo de algunos medios de comunicación. Yo soy una mujer sincera y he llegado a donde he llegado por mi sinceridad. Le quiero decir a cada uno de ustedes que por ese perfilamiento que me han hecho, hoy mi vida está en peligro y las de mis dos hijas”, afirmó Ortiz.