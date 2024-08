Sneyder Pinilla regresa a la Corte Suprema de Justicia a declarar en la investigación contra Iván Name y Andrés Calle

El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se presenta de nuevo a rendir versión libre frente al magistrado Francisco Farfán, de la Sala de Instrucción, por la investigación que se adelanta contra los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.

El magistrado Francisco Farfán, integrante de la Sala de Instrucción, ya había citado en otras dos oportunidades al exsubdirector de la entidad para que entregara su versión sobre los graves señalamientos que hizo contra los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle.

En una primera diligencia, Pinilla guardó silencio parcial argumentando que estaba a la espera de la respuesta de la Fiscalía sobre su principio de oportunidad para seguir colaborando con la justicia. En la segunda citación, el pasado 5 de julio, la declaración se volvió a aplazar porque aún no existía respuesta sobre el preacuerdo que estaba buscando con la justicia.

En medio de ese proceso, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, le presentó una carta al magistrado Farfán para que también lo vincularan a la investigación que adelantaba contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle de los partidos Alianza Verde y Liberal.

La fiscal del caso detalló: “La Contraloría General de la República advirtió sobre la aparente pérdida de cinco de las 69 cajas respecto (sic). Hallazgo realizado el 9 de mayo del año en curso, y es que, señoría, permítame informarle que por la modalidad de contratación de la UNGRD no existe una digitalización de la documentación ni están subidas a las bases de datos que maneja el Estado”.

En medio de la investigación que viene adelantando la Corte Suprema contra Calle y Name, apareció en el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra los dos congresistas argumentando que la “jurisprudencia ha señalado de forma reiterada que la misma ‘presupone anteponer la investidura de congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo psicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien lo solicita’”.