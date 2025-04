Se conoce nueva denuncia contra sujeto salpicado en crimen de la universitaria Sharit Ciro en Ibagué: una joven lo contó todo

“ El padrasto de Brando Archila nos informó que iba a hacer una cita con dos mujeres para yo no sé qué fines. Yo fui allá, el socio la violó, yo también la penetré; el chino la fue a robar y me fue a robar a mí, y yo salí a huir …”, se escucha en uno de los audios revelados por Econoticias.

“Me encontré con este hombre, me dijo que me llevaría a un lugar donde tenía sus negocios. Llegamos a un sitio desconocido cerca del Portal de El Vergel”, narró la mujer quien, por seguridad, prefirió no revelar su identidad.