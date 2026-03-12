Ibagué abre oportunidades laborales en distintos sectores: conozca más acá

Ibagué sigue consolidándose como uno de los mercados laborales con menor nivel de informalidad en el país. Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), correspondiente al trimestre noviembre de 2025 – enero de 2026, la ciudad registró una tasa de informalidad de un 48,2 %, por debajo del promedio nacional, que se ubicó en un 55,3 %.

En línea con este panorama, actualmente en la capital del Tolima se encuentran activas más de 2.500 convocatorias laborales que buscan ampliar las oportunidades para quienes desean acceder a nuevas alternativas formales de empleo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Analista de visual merchandising

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En este rol, tendrá la oportunidad de garantizar que los estándares visuales sean cumplidos en todas las tiendas, tanto a nivel nacional como internacional, adaptando las estrategias a diversos formatos de venta.

Responsabilidades:

Ejecutar lineamientos de visual merchandising para distintas marcas.

Implementar montajes de vitrinas en campañas.

Adaptar estrategias visuales a puntos de venta específicos.

Capacitar al personal sobre técnicas de visual merchandising.

Proponer nuevas estrategias para aumentar la rotación de productos.

Colaborar con administradores en seguimiento de indicadores.

Mantenerse actualizado sobre tendencias en exhibición.

Requerimientos:

Experiencia previa de 6 meses en visual merchandising o rol similar.

Conocimientos sólidos en diseño y presentación visual.

Habilidad para trabajar en un entorno dinámico y rápido.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Tecnólogo en áreas de Diseño Industrial, Gráfico, de Moda.

Ayudante de obra

Empresa: Amarilo

Salario: A convenir

Únase a un equipo en continuo crecimiento y forme parte de la transformación de entornos y el empoderamiento de comunidades.

Responsabilidades:

Realizar labores operativas dentro del proyecto según lineamientos establecidos.

Ejecutar actividades asignadas dentro de los tiempos establecidos.

Cumplir con parámetros establecidos por la compañía.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Mínimo 1 año de experiencia como ayudante de obra.

Soporte técnico de ortopedia

Empresa: Asistia

Salario: $3.600.000

Únase al equipo y contribuya a la excelencia en cada intervención quirúrgica.

Responsabilidades:

Proporcionar soporte técnico en procedimientos quirúrgicos ortopédicos.

Manejar productos y herramientas de manera eficiente.

Colaborar con equipos médicos en distintas especialidades.

Requerimientos:

Formación universitaria en Instrumentación Quirúrgica.

Experiencia mínima de 1 año en soporte técnico en ortopedia en las siguientes líneas: medicina deportiva, reemplazos articulares o columna.

Conocimientos en ortopedia y procedimientos quirúrgicos.

Asesor comercial de microcrédito sin experiencia

Empresa: Mibanco

Salario: $ 1.850.000

Mibanco está buscando personas con actitud comercial, vocación de servicio y disposición para aprender, incluso si no cuentan con experiencia previa.

Responsabilidades:

Captar y fidelizar clientes.

Promocionar productos de microcrédito.

Hacer estudios, análisis y colocación de créditos.

Gestionar tu labor con un 80 % de trabajo en campo y un 20 % en oficina.

Requerimientos:

Ser técnico o tecnólogo graduado (requisito obligatorio).

Deseable experiencia en ventas, atención al cliente o trabajo de campo.

Residir en Ibagué, Tolima, o municipios cercanos.

No presentar reportes en centrales de riesgo.

Asistente de tienda – Medio tiempo

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Si está listo para unirse a un equipo que le ofrece visibilidad y oportunidades de desarrollo, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera amable y eficiente.

Asistir en la reposición de mercancía y organización de la tienda.

Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos establecidos.

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles de asistente de ventas o similares.

Habilidad para trabajar en equipo y ofrecer un excelente servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluyendo fines de semana.

Actitud proactiva y habilidades de comunicación efectivas.

