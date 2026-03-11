Ofertas laborales con salarios desde $7 millones: empresas están contratando en varias ciudades

La apertura de nuevas convocatorias laborales con remuneraciones superiores al promedio ha ampliado las oportunidades para profesionales que buscan mejorar sus condiciones económicas y avanzar en su carrera. Bajo este panorama, en distintas ciudades del país, varias compañías mantienen procesos de selección activos con ofertas que superan los $7 millones de pesos mensuales.
Estas oportunidades están dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia y formación, interesadas en acceder a posiciones de mayor responsabilidad, mejores beneficios y posibilidades de crecimiento dentro de las organizaciones. La presencia de empresas nacionales e internacionales en el país también ha contribuido a dinamizar este tipo de convocatorias.
Medico seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.
Empresa: DAVIbank
Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000
Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
- Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
- Monitorear y gestionar riesgos laborales.
- Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.
- Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.
- Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.
- Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.
- Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.
- Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.
Jefe de categoría – Medellín
Empresa: Socoda
Salario: $ 7.000.000
Si tiene experiencia en gestión de categorías y un enfoque innovador para el desarrollo de productos, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Definir la estrategia y gestión de categoría
- Gestión del portafolio
- Innovación y desarrollo de productos
- Go-to-market y lanzamientos.
- Gestionar el ciclo de vida del producto.
- Liderar el pipeline de innovación.
Requerimientos:
- Título en Mercadeo, Administración o afines.
- Experiencia mínima de 5 años en puestos de jefe de categoría.
- Deseable conocimiento en retail e-commerce y canales B2B.
Ingeniero(a) de datos – Medellín
Empresa: Tuya
Salario: $ 7.664.000
En este rol tendrá la misión de modelar grandes volúmenes de datos, generando datasets y dashboards que impulsen la autogestión de información, optimicen los flujos de datos y faciliten decisiones estratégicas con oportunidad, eficiencia y calidad.
Responsabilidades:
- Dar autogestión a la compañía, habilitando a los diferentes usuarios en herramientas autogestionadas para el manejo de la información.
- Generar modelos de datos y dashboards confiables y eficientes a partir de la limpieza de los datos.
- Utilizar nuevas fuentes de información para creación de modelos.
- Automatizar flujos de trabajo para mejorar la productividad y estandarizar los procesos.
- Documentación de fuentes y modelos de datos.
- Formar públicos interesados en herramientas analíticas
- Desarrollar e incorporar el conocimiento del negocio para el desarrollo de los modelos de datos y tableros corporativos.
- Explorar y proponer nuevas soluciones que reten el statu quo y apalanquen el mejoramiento continuo de los procesos de gestión de información para incrementar la generación de valor.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial, Administración, Economía, Estadística, Informática o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en manejo de grandes volúmenes de información, tableros corporativos.
- Conocimiento en el negocio del sector financiero o retail, generación, manejo y modelamiento de bases de datos.
- Conocimiento en lenguaje de programación herramientas de visualización como Power BI, bases de datos relacionales, computación distribuida y lógica de programación.
Jefe de ventas – Envigado
Empresa: Homecenter
Salario: $ 9.000.000
Como jefe de ventas, será el arquitecto de las estrategias comerciales, garantizando que se ejecuten proyectos y programas alineados con las políticas de la organización.
Responsabilidades:
- Desarrollar y liderar estrategias comerciales efectivas.
- Supervisar la ejecución de proyectos y programas alineados con las políticas de la organización.
- Garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas y disponibilidad de productos.
- Colaborar con el equipo para mejorar la propuesta de valor para los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 5 años como jefe de ventas o roles similares.
- Habilidades demostrables en liderazgo de equipos comerciales.
- Conocimiento en desarrollo de estrategias comerciales y gestión de proyectos.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
Director de auditoria – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: $ 10.555.000
En este rol, será responsable de diseñar e implementar políticas robustas que fortalezcan el ecosistema de control interno.
Responsabilidades:
- Desarrollar y liderar el plan de auditoría interna.
- Evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de control interno.
- Identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.
- Comunicar hallazgos críticos a la alta dirección.
- Supervisar el cumplimiento de normativas y regulaciones.
- Colaborar con equipos multifuncionales para fortalecer el entorno de control.
Requerimientos:
- Título profesional en Contaduría, Finanzas o afines.
- Experiencia mínima de 8 años en auditoría y control interno.
- Conocimiento avanzado en normativas de auditoría y cumplimiento.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Experiencia reportando a alta dirección como director o gerente de auditoría.
- Capacidad para implementar políticas de control robustas.
