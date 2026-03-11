EMPLEO

Ofertas laborales con salarios desde $7 millones: empresas están contratando en varias ciudades

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

11 de marzo de 2026, 10:24 a. m.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy. Foto: Stock/ Magneto

La apertura de nuevas convocatorias laborales con remuneraciones superiores al promedio ha ampliado las oportunidades para profesionales que buscan mejorar sus condiciones económicas y avanzar en su carrera. Bajo este panorama, en distintas ciudades del país, varias compañías mantienen procesos de selección activos con ofertas que superan los $7 millones de pesos mensuales.

Estas oportunidades están dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia y formación, interesadas en acceder a posiciones de mayor responsabilidad, mejores beneficios y posibilidades de crecimiento dentro de las organizaciones. La presencia de empresas nacionales e internacionales en el país también ha contribuido a dinamizar este tipo de convocatorias.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Finanzas

Cali: más de 18 mil vacantes disponibles esta semana, conozca cómo aplicar

Finanzas

Gran convocatoria laboral en Bogotá y Medellín: así puede postularse gratis

Finanzas

¿Busca empleo en el exterior? Esta vacante en España ofrece sueldo de casi $11 millones

Finanzas

Marca empleadora, talento y experiencia en la era de la inteligencia artificial

Consumo inteligente

Recibo de la luz tendrá nuevo cobro en estas ocho localidades de Bogotá, confirmó Enel

Finanzas

Reconocidas empresas abren ofertas laborales en Bogotá, ¿cómo aplicar?

Finanzas

Industria tecnológica busca personal: más de 2.500 ofertas laborales activas

Finanzas

Trabajo para psicólogos a nivel nacional, así puede aplicar gratis

Finanzas

Talento Laboral Colombia abre nuevas oportunidades de empleo: así puede aplicar

Finanzas

Más de 103.000 vacantes disponibles en Colombia: revise si su perfil aplica

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Medico seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: DAVIbank

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000

Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
  • Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
  • Monitorear y gestionar riesgos laborales.
  • Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.
  • Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.
  • Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.
  • Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.
  • Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.
  • Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de categoría – Medellín

Empresa: Socoda

Salario: $ 7.000.000

Si tiene experiencia en gestión de categorías y un enfoque innovador para el desarrollo de productos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Definir la estrategia y gestión de categoría
  • Gestión del portafolio
  • Innovación y desarrollo de productos
  • Go-to-market y lanzamientos.
  • Gestionar el ciclo de vida del producto.
  • Liderar el pipeline de innovación.

Requerimientos:

  • Título en Mercadeo, Administración o afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en puestos de jefe de categoría.
  • Deseable conocimiento en retail e-commerce y canales B2B.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Industria tecnológica busca personal: más de 2.500 ofertas laborales activas

Ingeniero(a) de datos – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: $ 7.664.000

En este rol tendrá la misión de modelar grandes volúmenes de datos, generando datasets y dashboards que impulsen la autogestión de información, optimicen los flujos de datos y faciliten decisiones estratégicas con oportunidad, eficiencia y calidad.

Responsabilidades:

  • Dar autogestión a la compañía, habilitando a los diferentes usuarios en herramientas autogestionadas para el manejo de la información.
  • Generar modelos de datos y dashboards confiables y eficientes a partir de la limpieza de los datos.
  • Utilizar nuevas fuentes de información para creación de modelos.
  • Automatizar flujos de trabajo para mejorar la productividad y estandarizar los procesos.
  • Documentación de fuentes y modelos de datos.
  • Formar públicos interesados en herramientas analíticas
  • Desarrollar e incorporar el conocimiento del negocio para el desarrollo de los modelos de datos y tableros corporativos.
  • Explorar y proponer nuevas soluciones que reten el statu quo y apalanquen el mejoramiento continuo de los procesos de gestión de información para incrementar la generación de valor.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial, Administración, Economía, Estadística, Informática o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en manejo de grandes volúmenes de información, tableros corporativos.
  • Conocimiento en el negocio del sector financiero o retail, generación, manejo y modelamiento de bases de datos.
  • Conocimiento en lenguaje de programación herramientas de visualización como Power BI, bases de datos relacionales, computación distribuida y lógica de programación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de ventas – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: $ 9.000.000

Como jefe de ventas, será el arquitecto de las estrategias comerciales, garantizando que se ejecuten proyectos y programas alineados con las políticas de la organización.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y liderar estrategias comerciales efectivas.
  • Supervisar la ejecución de proyectos y programas alineados con las políticas de la organización.
  • Garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas y disponibilidad de productos.
  • Colaborar con el equipo para mejorar la propuesta de valor para los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 5 años como jefe de ventas o roles similares.
  • Habilidades demostrables en liderazgo de equipos comerciales.
  • Conocimiento en desarrollo de estrategias comerciales y gestión de proyectos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Director de auditoria – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000

En este rol, será responsable de diseñar e implementar políticas robustas que fortalezcan el ecosistema de control interno.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y liderar el plan de auditoría interna.
  • Evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de control interno.
  • Identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.
  • Comunicar hallazgos críticos a la alta dirección.
  • Supervisar el cumplimiento de normativas y regulaciones.
  • Colaborar con equipos multifuncionales para fortalecer el entorno de control.

Requerimientos:

  • Título profesional en Contaduría, Finanzas o afines.
  • Experiencia mínima de 8 años en auditoría y control interno.
  • Conocimiento avanzado en normativas de auditoría y cumplimiento.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Experiencia reportando a alta dirección como director o gerente de auditoría.
  • Capacidad para implementar políticas de control robustas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.