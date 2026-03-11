Ofertas laborales con salarios desde $7 millones: empresas están contratando en varias ciudades

La apertura de nuevas convocatorias laborales con remuneraciones superiores al promedio ha ampliado las oportunidades para profesionales que buscan mejorar sus condiciones económicas y avanzar en su carrera. Bajo este panorama, en distintas ciudades del país, varias compañías mantienen procesos de selección activos con ofertas que superan los $7 millones de pesos mensuales.

Estas oportunidades están dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia y formación, interesadas en acceder a posiciones de mayor responsabilidad, mejores beneficios y posibilidades de crecimiento dentro de las organizaciones. La presencia de empresas nacionales e internacionales en el país también ha contribuido a dinamizar este tipo de convocatorias.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Medico seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: DAVIbank

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000

Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.

Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

Monitorear y gestionar riesgos laborales.

Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.

Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.

Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.

Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.

Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.

Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de categoría – Medellín

Empresa: Socoda

Salario: $ 7.000.000

Si tiene experiencia en gestión de categorías y un enfoque innovador para el desarrollo de productos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Definir la estrategia y gestión de categoría

Gestión del portafolio

Innovación y desarrollo de productos

Go-to-market y lanzamientos.

Gestionar el ciclo de vida del producto.

Liderar el pipeline de innovación.

Requerimientos:

Título en Mercadeo, Administración o afines.

Experiencia mínima de 5 años en puestos de jefe de categoría.

Deseable conocimiento en retail e-commerce y canales B2B.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Industria tecnológica busca personal: más de 2.500 ofertas laborales activas

Ingeniero(a) de datos – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: $ 7.664.000

En este rol tendrá la misión de modelar grandes volúmenes de datos, generando datasets y dashboards que impulsen la autogestión de información, optimicen los flujos de datos y faciliten decisiones estratégicas con oportunidad, eficiencia y calidad.

Responsabilidades:

Dar autogestión a la compañía, habilitando a los diferentes usuarios en herramientas autogestionadas para el manejo de la información.

Generar modelos de datos y dashboards confiables y eficientes a partir de la limpieza de los datos.

Utilizar nuevas fuentes de información para creación de modelos.

Automatizar flujos de trabajo para mejorar la productividad y estandarizar los procesos.

Documentación de fuentes y modelos de datos.

Formar públicos interesados en herramientas analíticas

Desarrollar e incorporar el conocimiento del negocio para el desarrollo de los modelos de datos y tableros corporativos.

Explorar y proponer nuevas soluciones que reten el statu quo y apalanquen el mejoramiento continuo de los procesos de gestión de información para incrementar la generación de valor.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial, Administración, Economía, Estadística, Informática o afines.

Experiencia mínima de 2 años en manejo de grandes volúmenes de información, tableros corporativos.

Conocimiento en el negocio del sector financiero o retail, generación, manejo y modelamiento de bases de datos.

Conocimiento en lenguaje de programación herramientas de visualización como Power BI, bases de datos relacionales, computación distribuida y lógica de programación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de ventas – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: $ 9.000.000

Como jefe de ventas, será el arquitecto de las estrategias comerciales, garantizando que se ejecuten proyectos y programas alineados con las políticas de la organización.

Responsabilidades:

Desarrollar y liderar estrategias comerciales efectivas.

Supervisar la ejecución de proyectos y programas alineados con las políticas de la organización.

Garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas y disponibilidad de productos.

Colaborar con el equipo para mejorar la propuesta de valor para los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años como jefe de ventas o roles similares.

Habilidades demostrables en liderazgo de equipos comerciales.

Conocimiento en desarrollo de estrategias comerciales y gestión de proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Director de auditoria – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000

En este rol, será responsable de diseñar e implementar políticas robustas que fortalezcan el ecosistema de control interno.

Responsabilidades:

Desarrollar y liderar el plan de auditoría interna.

Evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de control interno.

Identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.

Comunicar hallazgos críticos a la alta dirección.

Supervisar el cumplimiento de normativas y regulaciones.

Colaborar con equipos multifuncionales para fortalecer el entorno de control.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría, Finanzas o afines.

Experiencia mínima de 8 años en auditoría y control interno.

Conocimiento avanzado en normativas de auditoría y cumplimiento.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Experiencia reportando a alta dirección como director o gerente de auditoría.

Capacidad para implementar políticas de control robustas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.